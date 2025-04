Pamela Franco y Christian Cueva son vistos discutiendo en aeropuerto tras rumores de infidelidad

Pamela Franco y Christian Cueva no salen de una para entrar en otro escándalo. Esta vez hay un video circulando en redes sociales, donde se les ve compartiendo, al parecer, un momento incómodo en el aeropuerto Jorge Chávez. Las imágenes, que fueron compartidas en TikTok , se puede ver al futbolista vestido con ropa deportiva roja, lentes oscuros y gorra, mientras tenía una conversación algo tensa con la cantante. Pamela tenía una mirada firme, dando señales que no era una charla precisamente amistosa.

Este breve registro visual ha generado una nueva ola de especulaciones, sobre todo luego de las recientes declaraciones de Norka Ascue, excompañera de Pamela en Alma Bella, quien insinuó que la artista habría tenido contacto con Christian Cueva incluso cuando acababa de convertirse en madre junto a Christian Domínguez. Aunque el video no tiene fecha exacta y no hay confirmación oficial de que se trate de una discusión, el gesto corporal de ambos alimenta la narrativa de tensión y posibles diferencias no resueltas.