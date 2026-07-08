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Farfán NO SE DETIENE y lanza CRUEL BURLA contra Magaly Medina por grabarse en SERVICIO COMUNITARIO: “Estás desesperadita”

Magaly Medina afirmó que Jefferson Farfán enfrentará acciones legales por sus declaraciones sobre el cumplimiento del servicio comunitario.

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    Farfán NO SE DETIENE y lanza CRUEL BURLA contra Magaly Medina por grabarse en SERVICIO COMUNITARIO: “Estás desesperadita”
    Jefferson Farfán y Magaly Medina
    Farfán NO SE DETIENE y lanza CRUEL BURLA contra Magaly Medina por grabarse en SERVICIO COMUNITARIO: “Estás desesperadita”

    La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista difundiera documentos con los que, según él, demostraría que la conductora no habría cumplido con las horas de servicio comunitario establecidas. Ante ello, la periodista lo acusó de difamación y aseguró que deberá responder legalmente. Sin embargo, la Foquita mantuvo sus cuestionamientos y volvió a pronunciarse en redes sociales.

    A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán afirmó que Magaly Medina estaría intentando justificar su versión luego de que se conocieran los registros sobre su servicio comunitario. Según el exseleccionado nacional, la conductora comenzó a publicar imágenes de sus labores en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Santiago de Surco, tras verse cuestionada.

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    “Estás desesperadita queriendo demostrar que sí haces tu servicio comunitario. ¿Ahora? Entonces, deberías ser más directa (y decir) ‘aquí están las pruebas de las 80 horas de servicio comunitario que figuran en la planilla, donde firmé y puse mi huella’. Tan simple. Dale tía 8:30”, escribió Farfán en sus redes sociales, acompañado de un emoticono de mentiroso.

    Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán de difamación

    Durante la emisión de su programa 'Magaly TV: la firme', la periodista respondió a los cuestionamientos del exfutbolista y sostuvo que su investigación tendría errores. Medina explicó que Farfán habría interpretado de manera equivocada un registro en el que aparece su presencia durante solo unos minutos en la parroquia.

    “Lo que ha hecho Farfán es difamar, a mí y a mi productor. Mira, te doy una pista. Creo que se atreve a decir que fui, firmé y me fui. Yo le quiero dar una chiquita no más. ¿Has visto bien los registros de ese día? ¿Sabes si está mi firma ahí? Me estás difamando porque yo no firmé ese día. Porque ese día no recuerdo para qué fui. Fui a justificar mi ausencia o algo porque aviso a la parroquia cuando tengo algún problema y no voy a poder ir. O sea, no firmé”, manifestó.

    La conductora también rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que su reputación está en juego. Además, cuestionó que el exfutbolista ponga en duda su credibilidad.

    “Estás mintiendo. Yo tengo un nombre, una credibilidad que cuidar y a mí no me vas a dar lecciones de moral. Tú no, Farfán. Tú no, que todo tu historial te lo saco. No me llegas ni a los talones en cuestión de valores morales”, afirmó Medina.

    SOBRE EL AUTOR:
    Farfán NO SE DETIENE y lanza CRUEL BURLA contra Magaly Medina por grabarse en SERVICIO COMUNITARIO: “Estás desesperadita”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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