Magaly Medina SE HARTA y anuncia medidas legales contra Jefferson Farfán: "Es DIFAMANTE y MENTIROSO"

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se intensifica tras la publicación de un reportaje en YouTube que cuestiona el servicio comunitario de la conductora.

La controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán escaló a un nuevo nivel luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje en su canal de YouTube en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora de televisión. El material audiovisual generó una inmediata reacción de la figura de ATV, quien rechazó las acusaciones y adelantó que tomará medidas legales.

Magaly Medina advierte que consideraría iniciar acciones legales contra Farfán

La periodista rechazó las acusaciones en su contra y reveló que ya ha dado instrucciones a su defensa legal para actuar frente a lo que considera un contenido difamatorio.

“Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer (6 de julio)”, señaló en conversación con Infobae.

La periodista también se mostró indignada por el seguimiento realizado para intentar documentar sus actividades durante el cumplimiento de la sanción comunitaria. Según explicó, algunas personas habrían acudido incluso a los alrededores del lugar donde realiza dicho servicio con el objetivo de obtener imágenes comprometedoras.

“Estuvieron buscando en los jardines de la parroquia tratando de encontrarme barriendo o limpiando los baños, lo que además no tiene nada de malo. Yo lo hago en mi casa porque me gusta una casa limpia y olorosa”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que no siente obligación de exponer públicamente cómo cumple con sus responsabilidades y aseguró que las entidades competentes tienen conocimiento de todo el proceso.

“No me da la gana de darle cuentas a Farfán como hago mi servicio comunitario. Las personas encargadas lo saben, lo han comprobado además. No todo lo que hago lo posteo en redes porque soy respetuosa de aquellas condiciones que se me piden en los lugares que voy”, indicó.

Magaly Medina cuestiona el reportaje difundido por Jefferson Farfán

Lejos de mantenerse al margen, Medina respondió con firmeza y calificó el contenido difundido como falso y perjudicial para su imagen. Aseguró que el informe carece de rigurosidad periodística y contiene información que, según ella, no se ajusta a la realidad.

El enfrentamiento se reavivó después de que Jefferson Farfán publicó un video en el que se muestran imágenes y registros relacionados con el cumplimiento de las labores comunitarias de la periodista. En dicho material se plantean presuntas inconsistencias entre la documentación presentada y las actividades realizadas durante ese periodo.

Frente a ello, Magaly Medina ofreció declaraciones en las que criticó el trabajo realizado por el equipo del exseleccionado nacional y defendió la veracidad de los documentos que presentó ante las autoridades correspondientes.

“Farfán tendría que volver a nacer para llegarle a los talones de alguno de mis investigadores. Yo le he ofrecido públicamente explicarle cómo se hace. Lo que pasa que los periodistas verificamos información antes de lanzar un reportaje. Su video es difamante y mentiroso hecho por novatos que él manda”, manifestó.

La conductora sostuvo, además, que las pruebas exhibidas ya fueron evaluadas anteriormente en las instancias correspondientes y aseguró que el intento de desacreditarla responde a la frustración generada por decisiones judiciales previas.