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Hermana de Patricio Parodi SE CANSA y DA LA CARA tras DELICADA denuncia de su exniñera: "Trato a todos por igual..."

La hermana de Patricio Parodi se pronunció sobre las acusaciones de maltrato y falta de pago de su exniñera, aseguró que son completamente falsas y aclaró su postura en Instagram.

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    Hermana de Patricio Parodi SE CANSA y DA LA CARA tras DELICADA denuncia de su exniñera: "Trato a todos por igual..."
    Majo Parodi se defiende de acusaciones en su contra | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Hermana de Patricio Parodi SE CANSA y DA LA CARA tras DELICADA denuncia de su exniñera: "Trato a todos por igual..."

    Majo Parodi decidió pronunciarse públicamente luego de que una extrabajadora la señalara en redes sociales por presuntos maltratos y por una supuesta falta de pago tras haber trabajado como niñera de su hija. La controversia generó gran repercusión en plataformas digitales, lo que llevó a la hermana de Patricio Parodi a emitir un extenso comunicado para exponer su versión de los hechos.

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    ¿Qué dijo Majo Parodi tras graves denuncias de su exniñera?

    A través de sus historias de Instagram, la influencer aseguró que nunca antes había atravesado una situación similar y precisó que su mensaje sería la única declaración que ofrecería sobre el caso, con el objetivo de no seguir alimentando la polémica.

    Majo Parodi se pronuncia en redes sociales
    Majo Parodi se pronuncia en redes sociales

    “Nunca había pasado por una situación como esta, y quiero ser clara: será lo único que diré al respecto, porque no es mi intención generar más show”, expresó al inicio de su pronunciamiento.

    La nutricionista rechazó categóricamente las acusaciones relacionadas con un supuesto maltrato hacia personas que han trabajado con ella. Asimismo, afirmó que siempre ha procurado mantener una relación cordial y respetuosa con quienes forman parte de su entorno laboral.

    Majo Parodi se pronuncia en redes sociales
    Majo Parodi se pronuncia en redes sociales

    “Necesito dejar en claro que jamás he tratado mal a nadie, ni he dañado la salud mental o el bienestar emocional de ninguna persona que haya trabajado conmigo... Con la persona que cuidaba a mi hija mantuve, desde el primer día, una comunicación abierta y respetuosa”, sostuvo.

    Además, explicó que durante el tiempo que compartió con la joven nunca recibió ninguna queja relacionada con el ambiente laboral dentro de su hogar. Según indicó, siempre procuró consultar cómo se sentía en el trabajo y la respuesta habría sido positiva.

    “En ningún momento me manifestó sentirse incómoda o en un mal ambiente laboral; al contrario, cuando le preguntaba cómo se sentía en el trabajo, siempre me respondía que todo estaba bien”, señaló.

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    Hermana de Patricio Parodi aclara situación sobre el pago reclamado

    En otro momento de su descargo, Majo Parodi abordó directamente el tema económico, uno de los puntos centrales de la denuncia. La influencer negó haber intentado retener el dinero correspondiente a la trabajadora y aseguró que la remuneración siempre estuvo contemplada.

    “Sobre el tema del pago, en ningún momento le dije que no le iba a pagar; esa frase jamás salió de mi boca. Mi frustración se debió a que se retiró sin previo aviso y dejando prendas dañadas, pero su liquidación siempre estuvo contemplada y disponible, y ya ha sido efectuada”, manifestó.

    La creadora de contenido sostuvo que cumple con sus responsabilidades como empleadora y que la situación ha sido expuesta de una manera que, según considera, no refleja lo ocurrido realmente.

    “Trato a todas las personas por igual. Lo que se ha publicado no refleja la realidad de lo ocurrido, y este asunto se está resolviendo por la vía legal correspondiente... Este es un tema personal y laboral que corresponde resolver de forma privada”, agregó.

    Finalmente, Parodi agradeció las muestras de apoyo recibidas en medio de la controversia y pidió a sus seguidores no emitir juicios apresurados sin conocer ambas versiones de la historia. Además, dejó entrever que el conflicto ya está siendo tratado por los canales legales correspondientes, por lo que espera que el caso se resuelva lejos de la exposición mediática.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Patricio Parodi SE CANSA y DA LA CARA tras DELICADA denuncia de su exniñera: "Trato a todos por igual..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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