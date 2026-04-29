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Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hija

Janet Barboza confirmó su relación con el arquitecto Félix Moreno, mostrando su amor a través de fotos románticas. Descubre cómo fue su encuentro con la hija de Janet y Nilver Huarac.

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    Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hija
    Janet Barboza OFICIALIZA a su nueva pareja frente, Félix Moreno, a su hija y su expareja. | Instagram
    Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hija

    Después de cuatro años sin pareja, Janet Barboza ha sorprendido a sus seguidores al hacer oficial su romance con el arquitecto Félix Moreno, un reconocido jefe de proyectos en el ámbito de la construcción, con quien lleva saliendo varios meses. Félix confirmó el romance en TikTok al compartir fotos amorosas y mencionó que ya ha conocido a su hija, Antonella.

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    Janet Barboza presenta a su novio arquitecto en una cena romántica junto a su hija

    Janet Barboza ha generado conversación tras formalizar su relación con Félix Moreno, con quien muestra numerosas fotos en sus redes sociales.

    Inicialmente, pudo parecer una amistad, pero Moreno hizo pública su relación con románticas imágenes durante cenas y actividades familiares, mostrando su amor abiertamente.

    "Una cena muy especial con (Janet) Amalia", expresó Félix, empleando su segundo nombre, y acompañó su publicación con emojis de besos.

    Janet Barboza presenta oficialmente a Félix Moreno con quien comparte una cena romántica
    Janet Barboza presenta oficialmente a Félix Moreno con quien comparte una cena romántica

    Las fotografías muestran a ambos en un restaurante elegante, tomados de la mano como pareja, lo que disipa cualquier duda sobre la seriedad de su relación.

    Janet Barboza oficializa su relación con arquitecto Félix Moreno y lo presenta a su hija
    Janet Barboza oficializa su relación con arquitecto Félix Moreno y lo presenta a su hija

    Incluso, Félix ya comparte momentos con Antonella, la hija de Janet con Nilver Huarac, y fue bien recibido en una cena familiar, lo que indica una buena aceptación por parte de la joven.

    Janet Barboza oficializa su relación con arquitecto Félix Moreno en cena especial
    Janet Barboza oficializa su relación con arquitecto Félix Moreno en cena especial

    "Una cena llena de diversión, exquisita y repleta de afecto, historias, bromas y buenos consejos", expresó Moreno sobre el encuentro.

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    ¿Quién es Félix Moreno Meza?

    Félix Moreno Meza, arquitecto de profesión, lidera proyectos en una empresa inmobiliaria de prestigio. Su perfil de TikTok lo describe como experto en construcción y es exalumno de la Universidad Nacional de Ingeniería.

    A diferencia de anteriores relaciones de Janet, Félix mantiene distancia del mundo del espectáculo, lo que ha sido bien visto por los seguidores de Barboza, quienes apoyan esta nueva etapa en su vida sentimental.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hija
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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