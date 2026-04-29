Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hija

Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hijaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de cuatro años sin pareja, Janet Barboza ha sorprendido a sus seguidores al hacer oficial su romance con el arquitecto Félix Moreno, un reconocido jefe de proyectos en el ámbito de la construcción, con quien lleva saliendo varios meses. Félix confirmó el romance en TikTok al compartir fotos amorosas y mencionó que ya ha conocido a su hija, Antonella.
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Janet Barboza presenta a su novio arquitecto en una cena romántica junto a su hija
Janet Barboza ha generado conversación tras formalizar su relación con Félix Moreno, con quien muestra numerosas fotos en sus redes sociales.
Inicialmente, pudo parecer una amistad, pero Moreno hizo pública su relación con románticas imágenes durante cenas y actividades familiares, mostrando su amor abiertamente.
"Una cena muy especial con (Janet) Amalia", expresó Félix, empleando su segundo nombre, y acompañó su publicación con emojis de besos.
Las fotografías muestran a ambos en un restaurante elegante, tomados de la mano como pareja, lo que disipa cualquier duda sobre la seriedad de su relación.
Incluso, Félix ya comparte momentos con Antonella, la hija de Janet con Nilver Huarac, y fue bien recibido en una cena familiar, lo que indica una buena aceptación por parte de la joven.
"Una cena llena de diversión, exquisita y repleta de afecto, historias, bromas y buenos consejos", expresó Moreno sobre el encuentro.
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¿Quién es Félix Moreno Meza?
Félix Moreno Meza, arquitecto de profesión, lidera proyectos en una empresa inmobiliaria de prestigio. Su perfil de TikTok lo describe como experto en construcción y es exalumno de la Universidad Nacional de Ingeniería.
A diferencia de anteriores relaciones de Janet, Félix mantiene distancia del mundo del espectáculo, lo que ha sido bien visto por los seguidores de Barboza, quienes apoyan esta nueva etapa en su vida sentimental.