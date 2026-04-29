Madre de Shirley Arica responde con carta notarial a Diego Chávarri por insinuaciones de embarazo de su hija

La madre de Shirley Arica exige que Diego Chávarri se disculpe por comentarios que sugieren que ella estuvo embarazada y tuvo una pérdida.

Astrid Valle Salazar, madre de Shirley Arica, ha optado por iniciar acciones legales contra Diego Chávarri a raíz de las declaraciones hechas en 'La granja VIP Perú', donde insinuó que la conocida 'Chica realidad' había estado embarazada de él en el pasado.

El incidente se produjo después de la emisión del programa el 26 de abril, donde el 'Diablito' narró historias de una antigua relación amorosa. Según la carta notarial que fue revelada después, las afirmaciones del participante del reality "carecen de fundamentos" y dañan el buen nombre y la imagen tanto de la exmodelo como de su madre.

Madre de Shirley Arica pide rectificación a Chávarri tras sugerir posible embarazo

El influencer Ric La Torre dio a conocer fragmentos de la carta notarial que Astrid Valle Salazar envió a Diego Chávarri mediante su cuenta de TikTok. Allí, la madre de la figura pública rechaza de manera enérgica los comentarios del exfutbolista en la televisión nacional.

"Se refirió a mi hija, la señorita Shirley Arica, y a mí con información imprecisa y sin pruebas", se menciona en el documento legal. También se indica que Chávarri insinuó que la modelo tuvo una relación con él que resultó en un presunto embarazo, además de una supuesta interrupción.

"Estas afirmaciones, además de carentes de verdad, son gravemente ofensivas para el honor, dignidad, reputación y vida privada tanto de mi hija como mía", destaca el texto. Por esta razón, la madre de Shirley Arica solicita al antiguo participante de 'Esto es guerra' que se retracte públicamente por las aseveraciones realizadas en un medio con amplio alcance.

Chávarri sugiere que Shirley Arica le hizo creer que estaba embarazada de él

En una conversación en 'La granja VIP Perú', el exfutbolista contó una anécdota de una relación pasada sin mencionar directamente el nombre de Shirley Arica, aunque los detalles indicaban que hablaba de ella, con quien tuvo vínculos en el pasado.

"Una vez me dijo que estaba embarazada. Yo pensé ‘no le creo’. En cada evento que la veía, estaba con agua toda la noche", comentó el 'Diablito', refiriéndose al extraño comportamiento de la joven.