Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Dólar sufre drástico cambio en medio de la segunda vuelta en Perú: ¿Cuánto está?

Madre de Shirley Arica responde con carta notarial a Diego Chávarri por insinuaciones de embarazo de su hija

La madre de Shirley Arica exige que Diego Chávarri se disculpe por comentarios que sugieren que ella estuvo embarazada y tuvo una pérdida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Madre de Shirley Arica responde con carta notarial a Diego Chávarri por insinuaciones de embarazo de su hija
    Mamá de Shirley Arica contra Diego Chávarri
    Madre de Shirley Arica responde con carta notarial a Diego Chávarri por insinuaciones de embarazo de su hija

    Astrid Valle Salazar, madre de Shirley Arica, ha optado por iniciar acciones legales contra Diego Chávarri a raíz de las declaraciones hechas en 'La granja VIP Perú', donde insinuó que la conocida 'Chica realidad' había estado embarazada de él en el pasado.

    El incidente se produjo después de la emisión del programa el 26 de abril, donde el 'Diablito' narró historias de una antigua relación amorosa. Según la carta notarial que fue revelada después, las afirmaciones del participante del reality "carecen de fundamentos" y dañan el buen nombre y la imagen tanto de la exmodelo como de su madre.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Karen Schwarz revela que Ezio Oliva la dejó por su ex: “Yo lloraba…”

    Madre de Shirley Arica pide rectificación a Chávarri tras sugerir posible embarazo

    El influencer Ric La Torre dio a conocer fragmentos de la carta notarial que Astrid Valle Salazar envió a Diego Chávarri mediante su cuenta de TikTok. Allí, la madre de la figura pública rechaza de manera enérgica los comentarios del exfutbolista en la televisión nacional.

    "Se refirió a mi hija, la señorita Shirley Arica, y a mí con información imprecisa y sin pruebas", se menciona en el documento legal. También se indica que Chávarri insinuó que la modelo tuvo una relación con él que resultó en un presunto embarazo, además de una supuesta interrupción.

    "Estas afirmaciones, además de carentes de verdad, son gravemente ofensivas para el honor, dignidad, reputación y vida privada tanto de mi hija como mía", destaca el texto. Por esta razón, la madre de Shirley Arica solicita al antiguo participante de 'Esto es guerra' que se retracte públicamente por las aseveraciones realizadas en un medio con amplio alcance.

    Chávarri sugiere que Shirley Arica le hizo creer que estaba embarazada de él

    En una conversación en 'La granja VIP Perú', el exfutbolista contó una anécdota de una relación pasada sin mencionar directamente el nombre de Shirley Arica, aunque los detalles indicaban que hablaba de ella, con quien tuvo vínculos en el pasado.

    "Una vez me dijo que estaba embarazada. Yo pensé ‘no le creo’. En cada evento que la veía, estaba con agua toda la noche", comentó el 'Diablito', refiriéndose al extraño comportamiento de la joven.

    Según él, recibió una llamada de la madre de la exmodelo preguntándole si asumiría algún compromiso. "Hizo que su madre me llamara: ‘Diego, pasa esto, ¿te vas a hacer responsable?’", relató Chávarri. Posteriormente, afirmó que una semana después le informaron que había ocurrido una pérdida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Madre de Shirley Arica responde con carta notarial a Diego Chávarri por insinuaciones de embarazo de su hija
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    LUTO EN ‘LA VOZ’: joven exconcursante fallece a los 24 años en fatal accidente de tránsito

    Rebeca Escribens PONE EN SU SITIO a Said Palao tras amenaza contra Onelia Molina: "Deberías tener vergüenza"

    Gisela Valcárcel queda en shock al recibir inesperada noticia familiar: su nieta la hizo 'BISABUELA'

    Janet Barboza OFICIALIZA romance con Félix Moreno y da importante paso con su hija

    ¡TREMENDO FAIL! Karen Schwarz comete terrible error tras volver de España y queda expuesta en redes

    Lo más vistos en Farándula

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Alejandra Baigorria conmueve con un profundo mensaje previo a su aniversario con Said

    Modelo revela cómo un ACV cambió su vida y hoy enfrenta rechazo en castings: "Ya no me eligen"

    Adrián Bello LLORA DE EMOCIÓN al dedicarle sus votos a Bruno Ascenzo en su boda secreta en Cusco

    Aldo Corzo enfrenta grave acusación de exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;