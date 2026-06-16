El tribunal falló a favor de Deysi Araujo , lo que le permitió acceder a áreas comunes que le habían sido negadas a pesar de pagar un alto costo. El caso también aborda una demanda adicional por discriminación.

Deysi Araujo VENCE a sus vecinos de San Isidro tras PROHIBIRLE que use las áreas comunes de su edificio.

Deysi Araujo VENCE a sus vecinos de San Isidro tras PROHIBIRLE que use las áreas comunes de su edificio.

Después de seis meses difíciles en su apartamento en San Isidro, Deysi Araujo expresó su alegría al informar que ganó la demanda contra sus vecinos, quienes le impidieron utilizar las áreas comunes a pesar del elevado monto que paga.

Demanda ganada por Deysi Araujo por uso de áreas comunes en su edificio

Luego de meses complicados con sus vecinos en San Isidro, quienes le prohibieron usar la piscina, las canchas y el gimnasio, Deysi Araujo logró una resolución favorable en la demanda por la restricción impuesta en su contra y la de su hijo, a pesar de abonar S/600 mensuales.

La conocida pelirroja había denunciado que una deuda de la junta directiva, atribuida también al anterior inquilino, fue la causa de que le negaran el acceso a las áreas comunes. Sin embargo, se hizo justicia y la Policía ha garantizado una convivencia sin altercados.

“¿Me siento respaldada? Absolutamente. La policía de San Isidro me ha mostrado su apoyo. Hoy me han contactado para asegurarme que todo esté en orden respecto a mis derechos, y les agradecí profundamente por su preocupación continua por mi seguridad. Esto no terminará aquí”, comentó para Trome.

Araujo planea una celebración en cumplimiento de las reglas de convivencia. “Junto con Susy, Paloma, la ‘Negra Petróleo’ y Marijane planearemos un almuerzo o cena, siempre respetando la tranquilidad y reglas de convivencia con mis vecinos de San Isidro”, añadió.

Aún quedan temas legales sin resolver, como la denuncia por discriminación y acoso por parte de algunos vecinos, y ella asegura que exigirá justicia.

“No voy a dejar que la discriminación y el trato hostil sufrido queden sin mencionar. Estamos esperando el veredicto final de la demanda constitucional por discriminación y hostilidad clasista ante los tribunales”, concluyó.

