Más adelante, Yaco Eskenazi quedó sorprendido cuando fue consultado sobre su examiga Ethel Pozo."¿Ya no volviste a hablar con Ethel nunca más? ¿No volvieron a cruzar palabras?", se escucha preguntar a la reportera. Ante esto, el exconductor de televisión negó haber retomado la amistad. "No, no, no. Yo estoy bien, yo estoy feliz, claro que sí", respondió de manera tajante.