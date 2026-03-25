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URGENTE | ¿El queso no es queso? INDECOPI multa a reconocida marca de lácteos por ofrecer producto como si fuera artesanal

La conocida marca de lácteos Laive recibió, en segunda instancia, una multa de S/ 110,000 por parte de Indecopi.

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    URGENTE | ¿El queso no es queso? INDECOPI multa a reconocida marca de LÁCTEOS por ofrecer producto como si fuera ARTESANAL | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Indecopi / Difusión
    URGENTE | ¿El queso no es queso? INDECOPI multa a reconocida marca de lácteos por ofrecer producto como si fuera artesanal

    ¿El queso no es queso? Se acaba de revelar que la popular marca de productos Laive ha sido sancionada, en segunda instancia, con una multa de S/110.000. La empresa ofrecía queso fresco como artesanal cuando en realidad, se trata de un producto industrial. Así lo confirmó Paolo Benza, a través de su canal de Youtube.

    Recordemos que dicha información salió a la luz en el mes de octubre de 2025, cuando se reveló la decisión de primera instancia. Benza explica que la empresa intentó defenderse explicando que sus artesanos serían los obreros de su fábrica.

    Fuente: Paolo Benza
    Fuente: Paolo Benza
    Fuente: Paolo Benza
    Fuente: Paolo Benza
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    PUEDES MIRAR: ALERTA SANITARIA | Ordenan retiro urgente del queso más vendido tras comprobar que su venta es ilegal

    SOBRE EL AUTOR:
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    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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