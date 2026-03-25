URGENTE | ¿El queso no es queso? INDECOPI multa a reconocida marca de lácteos por ofrecer producto como si fuera artesanal

URGENTE | ¿El queso no es queso? INDECOPI multa a reconocida marca de lácteos por ofrecer producto como si fuera artesanalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿El queso no es queso? Se acaba de revelar que la popular marca de productos Laive ha sido sancionada, en segunda instancia, con una multa de S/110.000. La empresa ofrecía queso fresco como artesanal cuando en realidad, se trata de un producto industrial. Así lo confirmó Paolo Benza, a través de su canal de Youtube.
Recordemos que dicha información salió a la luz en el mes de octubre de 2025, cuando se reveló la decisión de primera instancia. Benza explica que la empresa intentó defenderse explicando que sus artesanos serían los obreros de su fábrica.
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