¿Se le viene la noche? Onelia Molina estaría en la CUERDA FLOJA tras revelar supuesto encuentro de Said Palao con damas de compañía en Colombia | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / ATV

¿Se le viene la noche? Onelia Molina estaría en la CUERDA FLOJA tras revelar supuesto encuentro de Said Palao con damas de compañía en Colombia | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / ATV

La influencer Onelia Molina se ha convertido en el centro de la atención tras revelar detalles sobre la despedida de soltero de Said Palao, en la que habrían participado damas de compañía. No obstante, estas declaraciones habrían generado complicaciones para la odontóloga, ya que podría enfrentar una sanción dentro del reality 'Esto es guerra'.

Posible sanción en 'Esto es guerra'

Como se recuerda, el programa Magaly TV: la firme difundió las declaraciones que Onelia Molina brindó a un reportero, donde expuso el viaje que varios chicos reality realizaron a Colombia el año pasado para celebrar la despedida de soltero de Said Palao. A raíz de ello, la exconductora María Pía Copello señaló que la participante podría ser suspendida del programa de competencia.

En una reciente edición del programa de YouTube Sin + que decir, un comentario de un seguidor llamó la atención: “Suspendan a Onelia porque declaró a otro canal, supongo que desde hoy no la veremos en el programa”, leyó la empresaria. Frente a ello, María Pía reaccionó confirmando que la situación podría traer consecuencias. “Si existe una cláusula… pero si tú comentas y no sabes que te están grabando esa cláusula no pinta pues. El punto es que no puedes declarar para otros canales, ¿pero si no sabes que te están grabando?”, explicó.

Su ruptura con Mario Irivarren

Días antes, Onelia Molina también contó que sostuvo una conversación bastante tensa con Mario Irivarren antes de poner fin definitivo a su relación. “Hablamos para terminar, le dije varias cosas que necesitaba aclarar, y él me confesó muchas cosas que, francamente, cuestiono”, relató.