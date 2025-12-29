Senamhi activa alerta amarilla en Lima y la costa por fuertes vientos, frío nocturno y lloviznas hasta fin de año. Conoce las regiones afectadas.

Se pronostican vientos de hasta 35 km/h y posible llovizna, advierte Senamhi. | Composición Wapa

Se pronostican vientos de hasta 35 km/h y posible llovizna, advierte Senamhi. | Composición Wapa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta amarilla para Lima Metropolitana y varias regiones de la costa ante el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad, fenómeno que podría generar polvo en suspensión, reducción de visibilidad y lloviznas aisladas en los próximos días.

La advertencia estará vigente desde el sábado 28 hasta el lunes 30 de diciembre, periodo en el que se espera un escenario atmosférico típico de la estación, pero con condiciones que ameritan prevención, especialmente en zonas cercanas al litoral y durante las madrugadas.

Vientos fuertes y baja visibilidad: ¿qué se espera en la costa?

De acuerdo con el reporte técnico del Senamhi, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, principalmente en sectores costeros expuestos. Esta situación podría provocar:

Levantamiento de polvo y arena

Reducción de la visibilidad horizontal

Presencia de neblina y niebla matinal

Lloviznas ligeras de forma aislada

El organismo explicó que estos eventos suelen intensificarse en las primeras horas del día y en áreas próximas al mar, afectando tanto el tránsito vehicular como algunas actividades al aire libre.

Regiones comprendidas en la alerta amarilla

El aviso meteorológico alcanza a ocho regiones del litoral peruano, distribuidas entre la costa norte, central y sur:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

En estas jurisdicciones, además del viento, se prevé cobertura nubosa persistente y la posible formación de neblina, especialmente durante la madrugada y al amanecer.

Pronóstico de vientos para los próximos días

El Senamhi detalló que las condiciones se mantendrán relativamente estables durante el periodo de alerta:

Domingo 28:

Costa norte: hasta 32 km/h

Costa central: cerca de 30 km/h

Costa sur: alrededor de 22 km/h

Ica: ráfagas de hasta 35 km/h

Lunes 29 y martes 30:

Se repetirán patrones similares, con vientos sostenidos y ráfagas moderadas, especialmente en Ica y sectores abiertos de la costa central.

Frío nocturno y lloviznas rumbo a Año Nuevo 2026

Además del viento, el Senamhi advirtió un descenso de las temperaturas nocturnas en Lima y otras ciudades costeras entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre. En la capital, los valores oscilarán entre 18 °C y 13 °C, con probabilidad moderada de lloviznas hacia el cierre del mes.

Este escenario podría acentuar la sensación de frío, sobre todo durante la noche y la madrugada, debido a la estabilidad atmosférica que limita la dispersión de humedad y contaminantes.

¿Por qué hace frío en pleno verano en Lima?

Especialistas del Senamhi explican que este comportamiento climático se debe a la combinación de varios factores:

Corriente de Humboldt: transporta aguas frías desde el sur, enfriando el aire costero.

transporta aguas frías desde el sur, enfriando el aire costero. Anticiclón del Pacífico Sur: impulsa vientos fríos y secos hacia la costa peruana.

impulsa vientos fríos y secos hacia la costa peruana. Alta humedad y nubosidad baja: limita la radiación solar durante las mañanas.

Como resultado, Lima presenta mañanas frías, cielos grises y tardes ligeramente más templadas, incluso en meses tradicionalmente veraniegos como diciembre y enero.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El Senamhi exhortó a la población a tomar medidas preventivas, entre ellas:

Asegurar techos, paneles y objetos sueltos

Conducir con precaución por posible baja visibilidad

Evitar actividades marítimas sin información oficial

Mantenerse atentos a los avisos meteorológicos actualizados