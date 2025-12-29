Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Senamhi activa alerta amarilla: fuertes vientos y frío sorprenderán a Lima y la costa en pleno verano

Senamhi activa alerta amarilla en Lima y la costa por fuertes vientos, frío nocturno y lloviznas hasta fin de año. Conoce las regiones afectadas.

    Senamhi activa alerta amarilla: fuertes vientos y frío sorprenderán a Lima y la costa en pleno verano
    Se pronostican vientos de hasta 35 km/h y posible llovizna, advierte Senamhi. | Composición Wapa
    Senamhi activa alerta amarilla: fuertes vientos y frío sorprenderán a Lima y la costa en pleno verano

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta amarilla para Lima Metropolitana y varias regiones de la costa ante el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad, fenómeno que podría generar polvo en suspensión, reducción de visibilidad y lloviznas aisladas en los próximos días.

    La advertencia estará vigente desde el sábado 28 hasta el lunes 30 de diciembre, periodo en el que se espera un escenario atmosférico típico de la estación, pero con condiciones que ameritan prevención, especialmente en zonas cercanas al litoral y durante las madrugadas.

    Vientos fuertes y baja visibilidad: ¿qué se espera en la costa?

    De acuerdo con el reporte técnico del Senamhi, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, principalmente en sectores costeros expuestos. Esta situación podría provocar:

    • Levantamiento de polvo y arena
    • Reducción de la visibilidad horizontal
    • Presencia de neblina y niebla matinal
    • Lloviznas ligeras de forma aislada

    El organismo explicó que estos eventos suelen intensificarse en las primeras horas del día y en áreas próximas al mar, afectando tanto el tránsito vehicular como algunas actividades al aire libre.

    Regiones comprendidas en la alerta amarilla

    El aviso meteorológico alcanza a ocho regiones del litoral peruano, distribuidas entre la costa norte, central y sur:

    • Áncash
    • Arequipa
    • Callao
    • Ica
    • La Libertad
    • Lambayeque
    • Lima
    • Piura

    En estas jurisdicciones, además del viento, se prevé cobertura nubosa persistente y la posible formación de neblina, especialmente durante la madrugada y al amanecer.

    Pronóstico de vientos para los próximos días

    El Senamhi detalló que las condiciones se mantendrán relativamente estables durante el periodo de alerta:

    Domingo 28:

    • Costa norte: hasta 32 km/h
    • Costa central: cerca de 30 km/h
    • Costa sur: alrededor de 22 km/h
    • Ica: ráfagas de hasta 35 km/h

    Lunes 29 y martes 30:

    Se repetirán patrones similares, con vientos sostenidos y ráfagas moderadas, especialmente en Ica y sectores abiertos de la costa central.

    Frío nocturno y lloviznas rumbo a Año Nuevo 2026

    Además del viento, el Senamhi advirtió un descenso de las temperaturas nocturnas en Lima y otras ciudades costeras entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre. En la capital, los valores oscilarán entre 18 °C y 13 °C, con probabilidad moderada de lloviznas hacia el cierre del mes.

    Este escenario podría acentuar la sensación de frío, sobre todo durante la noche y la madrugada, debido a la estabilidad atmosférica que limita la dispersión de humedad y contaminantes.

    ¿Por qué hace frío en pleno verano en Lima?

    Especialistas del Senamhi explican que este comportamiento climático se debe a la combinación de varios factores:

    • Corriente de Humboldt: transporta aguas frías desde el sur, enfriando el aire costero.
    • Anticiclón del Pacífico Sur: impulsa vientos fríos y secos hacia la costa peruana.
    • Alta humedad y nubosidad baja: limita la radiación solar durante las mañanas.

    Como resultado, Lima presenta mañanas frías, cielos grises y tardes ligeramente más templadas, incluso en meses tradicionalmente veraniegos como diciembre y enero.

    Recomendaciones ante la alerta amarilla

    El Senamhi exhortó a la población a tomar medidas preventivas, entre ellas:

    • Asegurar techos, paneles y objetos sueltos
    • Conducir con precaución por posible baja visibilidad
    • Evitar actividades marítimas sin información oficial
    • Mantenerse atentos a los avisos meteorológicos actualizados

    La entidad continuará monitoreando la evolución del evento y no descarta actualizar el nivel de alerta si las condiciones cambian.

