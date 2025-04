Durante la llamada telefónica, Graus cuestionó a Sasieta por afirmar que 'Aladino' no quiere divorciarse de la madre de sus hijos y recordó que anteriormente ya habían discutido el tema. Según mencionó, en esa ocasión, la abogada solo solicitó llegar a un acuerdo sobre la pensión de alimentos y no sobre el divorcio.

“Por favor doctora, no mienta. Usted decía, solamente alimentos, el tema de divorcio no. (...) Nosotros queríamos una conciliación legal de todos los puntos. (...) Me sorprende que diga que él no quiere divorciarse”, expresó Graus.