Magaly no solo respaldó a Pamela Franco, sino que también cuestionó la actitud de Pamela López, sugiriendo que debió ser más cuidadosa al hacer declaraciones sin pruebas. Además, recomendó que Franco no solo enviara una carta notarial a López, sino también a Janet Barboza por sus comentarios.

“Lo que hizo Pamela López fue una ligereza. No se puede hablar de temas tan delicados sin pruebas. Tú no puedes hablar de algo tan privado como un aborto, especialmente si no tienes ninguna evidencia. Es una invasión a la intimida”, dijo en un momento Magaly Medina.