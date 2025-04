La entrevista que Ale Venturo concedió poco antes de finalizar su relación con Rodrigo Cuba ha desatado una ola de críticas, no solo hacia ella por involucrarse en la crianza de la hija de Melissa Paredes , sino también por las repercusiones que esto ha tenido en la menor. Ante la polémica y los señalamientos dirigidos a su pequeña, Melissa Paredes , ahora esposa de Anthony Aranda, no pudo quedarse callada y finalmente rompió el silencio a través de sus redes sociales.

Aunque Melissa Paredes había asegurado a la prensa que no se pronunciaría sobre la presunta separación de Rodrigo Cuba y Ale Ventura, esta ruptura que días después fue confirmada por el futbolista no pudo permanecer en silencio ante las críticas dirigidas a su hija. La actriz reaccionó luego de que en la polémica entrevista, Ale Venturo insinuara que la menor era "malcriada" por recibir demasiados consentimientos.

Ante esta situación, la ex Miss Perú no se quedó callada y respondió con firmeza, refiriéndose a la entrevista de la expareja de Rodrigo Cuba, quien puso en duda la forma en que cría a su hija.

"No te metas donde no te llaman. Y si crees que la malcriamos x lo que una persona fomenta con sus comentarios desatinados hacia una menor es tu problema no mío. No conoces a mi hija así que te CALLAS", escribió molesta la modelo.