La cantante Kiara Lozano , una de las voces más queridas y destacadas de Corazón Serrano , ha protagonizado un momento que llamó la atención en redes sociales, pero no precisamente por su talento vocal o sus pasos de baile. Esta vez, la artista decidió marcar límites con el animador de la agrupación, Dani Daniel, tras un gesto que claramente no le agradó .

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa a Kiara Lozano, lista para interpretar su característico baile durante la canción Bomba Chuchaqui. Sin embargo, la presentación no salió como de costumbre, ya que un comportamiento del animador interrumpió su actuación.

Mientras la cantante se movía al ritmo de la música, Dani Daniel se posicionó muy cerca de ella, animándola con frases como "Muévelo, muévelo". Pero lo que desató la reacción de Kiara fue que él se acercó demasiado y le dijo algo al oído, quitándose el micrófono para que no fuera captado. Esto llevó a Kiara a voltear inmediatamente y dirigirle unas palabras que, aunque no se escuchan con claridad, dejan entrever su molestia.

Tras el incómodo acercamiento, Kiara no ocultó su incomodidad. Con un gesto firme, le hizo saber a Dani Daniel que no estaba de acuerdo con su comportamiento. Aunque el animador intentó tomárselo con humor, riendo y alejándose, el momento dejó claro que la cantante no estaba dispuesta a tolerar actitudes que cruzaran los límites.