Vania Bludau ROMPE SU SILENCIO tras revelarse las GRAVES ACUSACIONES contra su hermano: “Es mi culpa”

Vania Bludau asumió la defensa de su hermano Bryan Bludau para responder las acusaciones de infidelidad y maltrato psicológico dirigidas a él.

Vania Bludau fue interceptada por las cámaras de 'Amor y fuego' mientras estaba con su hermano Bryan Bludau, quien fue acusado por la influencer Maricely de una supuesta infidelidad y maltrato psicológico durante su relación de cinco años. Ante esta situación, la exchica reality decidió tomar la palabra para protegerlo y responder en su lugar.

La modelo se pronunció a favor de su hermano, manifestando que la atención mediática sobre el tema se atribuye a su figura pública, destacando que Bryan no es parte del medio y vive actualmente en Miami. “Todo esto se hace público por mi causa, porque trabajo en televisión, es mi responsabilidad, no lo estés grabando”, señaló.

Vania Bludau apoya a su hermano y cuestiona las acusaciones

Durante la entrevista con 'Amor y fuego', Vania Bludau aseguró que conoce bien a su hermano y que, desde su perspectiva, las acusaciones de Maricely no evidencian un comportamiento abusivo por parte de Bryan. “Claro que sí descarto esas acusaciones, conozco a mi hermano”, comentó.

Respecto al audio presentado por Maricely, Vania explicó que no guarda la gravedad aparente. “El audio es súper pasivo, también lo escuché, donde él afirma ‘No te estoy haciendo nada’. Creo que es una discusión normal de pareja, no hay maltrato”, afirmó.

La exintegrante de 'Esto es guerra' recalcó que su relación con Maricely nunca fue cercana, en parte por la distancia y sus viajes continuos lejos de Perú. “Nuestra relación nunca fue tan cercana. Ella no reside en Lima y yo tampoco he estado mucho en Perú”, explicó la modelo.

Maricely denuncia infidelidad y manipulación por parte de Bryan Bludau

Maricely rompió el silencio tras la separación con Bryan Bludau, usando Instagram para compartir su versión de los cinco años de relación. Ella relató episodios de infidelidad, manipulación y maltrato psicológico.

Las acusaciones incluyen una supuesta infidelidad. “Nadie puede decirme cómo sanar el daño que Bryan Bludau me hizo... Le permití formar parte de mi vida mientras él mantenía relaciones con otras mujeres y una relación paralela en Lima”, declaró.