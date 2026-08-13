¡ACUERDO ESTRICTO! Mario Hart revela el PACTO que hizo con Korina Rivadeneira sobre sus hijos tras su ruptura: "Algo serio"

Mario Hart contó qué pacto mantiene con Korina Rivadeneira sobre sus hijos tras su separación y explicó por qué decidieron establecer esta regla.

Mario Hart y Korina Rivadeneira llegan a acuerdo tras su ruptura | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Mario Hart y Korina Rivadeneira llegan a acuerdo tras su ruptura | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Mario Hart y Korina Rivadeneira han decidido establecer reglas claras luego de ponerle fin a su relación, especialmente cuando se trata del bienestar de sus hijos. La expareja llegó a un acuerdo que ambos deberán respetar antes de involucrar a los pequeños en sus futuras relaciones sentimentales. ¿En qué consiste este pacto? Te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuál es el estricto pacto que hicieron Mario Hart y Korina Rivadeneira por sus hijos?

Durante una nueva edición de su pódcast 'Sin más que decir', Mario Hart explicó que conversó con Korina Rivadeneira sobre cómo manejarán sus respectivas vidas sentimentales tras la separación. Ambos coincidieron en que cualquier nueva pareja deberá cumplir una condición antes de ser presentada a sus hijos.

El acuerdo establece que ninguno de los dos llevará a los menores a conocer a una nueva pareja mientras no exista certeza de que se trata de un vínculo estable y con proyección. De esta manera, buscan evitar que los niños tengan que adaptarse constantemente a personas que podrían desaparecer de su entorno poco después.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños”, reveló el exchico reality.

Hart explicó que tanto él como Korina son conscientes de que eventualmente podrían rehacer sus vidas amorosas, pero consideran fundamental separar las relaciones pasajeras de aquellas que realmente podrían convertirse en algo importante.

La decisión también responde a la intención de ambos de conservar la estabilidad que actualmente existe en su familia y evitar situaciones que puedan generar confusión o afectar emocionalmente a sus hijos.

El expiloto también se refirió a la manera en que ambos vienen afrontando el final de su relación. Según contó, pese a la ruptura, mantiene una comunicación positiva con la madre de sus hijos y considera que la dinámica familiar continúa siendo saludable.

Por esa razón, descartó que haya necesitado recurrir a terapia para procesar la separación y destacó que ambos han logrado mantener una relación cordial pensando principalmente en los menores.

“No. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros”, aseguró.

Hart dejó entrever que, pese a que la relación sentimental terminó, ambos continúan compartiendo responsabilidades como padres y buscan que sus diferencias personales no interfieran con la crianza.

¿Mario Hart está dispuesto a volver a enamorarse?

Respecto a su futuro sentimental, Mario Hart reconoció que no está cerrado a la posibilidad de volver a enamorarse, aunque actualmente no tiene entre sus planes comenzar una nueva relación. “Esa posibilidad está abierta. Si ella conoce a alguien, aunque no creo que sea pronto, está bien. En mi caso, de momento no”, sostuvo.

El piloto también admitió que una futura pareja tendría que comprender la particular dinámica familiar que mantiene con Korina Rivadeneira. Su prioridad continúa siendo compartir tiempo con sus hijos y mantener una crianza conjunta. “Va a ser difícil que una nueva persona entienda que debo pasar los fines de semana junto a mis hijos y su mamá”, reconoció.