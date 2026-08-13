¡ADIÓS A LA SOLTERÍA! Paloma Fiuza revela que tiene nuevo galán tras rumores de romance con Mario Hart: "Estoy contenta, feliz"

La brasileña Paloma Fiuza sorprendió al hablar de su vida amorosa y confirmó que está pasando por un momento muy especial junto a un nuevo galán.

Paloma Fiuza volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores luego de hablar sobre su situación sentimental. La brasileña dejó entrever que actualmente comparte una etapa especial con una persona que habría conquistado su corazón, tras ser vinculada con Mario Hart. Aunque prefirió mantener los detalles de su romance lejos de las cámaras, sí reconoció que atraviesa un momento de mucha felicidad. ¿Quién es el hombre que estaría detrás de esta nueva ilusión?

¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre su nuevo galán?

Durante una conversación con el programa 'Amor y Fuego', la integrante de Axé fue consultada sobre los recientes rumores relacionados con su vida amorosa. La bailarina evitó brindar información específica sobre la persona que la acompañaría actualmente, pero no pudo ocultar la felicidad que experimenta en esta nueva etapa.

Paloma Fiuza dejó claro que, por ahora, su intención es mantener su vida privada alejada de la exposición mediática y pidió respeto por esta faceta personal. Sin embargo, sus palabras fueron suficientes para confirmar que estaría viviendo una nueva ilusión.

"No quiero hablar mucho de mi vida privada… pero estoy contenta, esto es lo más importante. Estoy feliz, estoy feliz", confirmó la brasileña.

La exintegrante de diversos programas de entretenimiento también volvió a referirse al tema y explicó que atraviesa uno de los momentos más agradables de su vida. Aunque no quiso revelar mayores detalles sobre su vínculo sentimental, agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

"No quiero hablar mucho de mi vida privada, pero lo que les puedo contar es que estoy contenta, estoy pasando un momento muy bonito de mi vida e igual les agradezco todo el cariño", sostuvo.

¿Quién es Santi Laumann, el hombre que fue vinculado con Paloma Fiuza?

El nombre que comenzó a llamar la atención alrededor de Paloma Fiuza es Santi Laumann, un ciudadano argentino relacionado con actividades vinculadas al entrenamiento, el bienestar y el crecimiento personal.

Santi Laumann

Según la información difundida sobre él, Laumann trabaja como coach corporativo y también desarrolla actividades relacionadas con el fitness, por lo que comparte intereses vinculados a un estilo de vida saludable.

La curiosidad aumentó después de que Paloma Fiuza publicara en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto al argentino. En la instantánea, ambos se muestran cercanos y afectuosos, lo que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores sobre la naturaleza de su vínculo.

Incluso, algunos usuarios encontraron cierto parecido físico entre Laumann y Tomi Narbondo, quien fue pareja de la brasileña, por lo que las comparaciones no tardaron en aparecer en redes sociales.