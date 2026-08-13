¡INDIGNADA! Michelle Alexander enfrenta a trabajador de su productora tras denuncia de actriz: "Qué asco me das"

Michelle Alexander expresó su indignación por la denuncia contra un integrante de su equipo y reveló las medidas que tomó su productora tras conocer el caso.

Michelle Alexander reaccionó públicamente luego de que una actriz denunciara a un integrante de Del Barrio Producciones por un presunto casting privado. La productora tomó medidas inmediatas contra el trabajador señalado tras conocer la acusación. La empresaria decidió romper su silencio y expresó su rechazo frente a cualquier conducta que pueda vulnerar a una mujer. Además, explicó qué ocurrió con el integrante de su equipo y cuál será el respaldo que brindarán a la joven.

¿Qué dijo Michelle Alexander tras la denuncia contra un trabajador de su productora?

La controversia se originó después de que una joven actriz hiciera pública una denuncia contra un trabajador vinculado a Del Barrio Producciones, situación que rápidamente generó repercusión dentro del ámbito artístico. Ante ello, la compañía difundió su posición y posteriormente Michelle Alexander decidió pronunciarse personalmente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la CEO de la productora manifestó que no permanecería al margen frente a lo ocurrido y expresó su respaldo a la denunciante. "Como mujer no puedo ni quiero quedarme callada".

La empresaria cuestionó con dureza cualquier aprovechamiento de una posición de autoridad para colocar a una mujer en una situación de vulnerabilidad y remarcó que este tipo de comportamientos no forman parte de las prácticas que permitirá su empresa.

"Es asqueroso e inaceptable: usar una posición de poder para colocar a una mujer en una situación vulnerable es un abuso que no vamos a tolerar de ninguna manera. Tu cuerpo no es material de casting y tu dignidad no es negociable", sentenció.

Alexander también recordó que Del Barrio Producciones mantiene una postura de tolerancia cero frente a situaciones de esta naturaleza y mencionó que anteriormente la empresa ya había adoptado medidas luego de la denuncia realizada por Naldy Saldaña en relación con el proyecto de La Bella Luz.

¿Qué pasó con Erick García Vilca tras la denuncia de la actriz?

Durante su pronunciamiento, Michelle Alexander también aclaró cuál era el cargo que desempeñaba Erick García Vilca dentro de Del Barrio Producciones, pues su nombre había sido relacionado con una posición de dirección.

La empresaria precisó que el trabajador no ocupaba el puesto de director, sino que se desempeñaba como asistente de dirección. Asimismo, confirmó que fue separado de sus funciones inmediatamente después de que la productora tomó conocimiento de la denuncia.

"Ahora ha sucedido con Erick García Vilca, quien no es director de Del Barrio Producciones, es asistente de dirección, y ha sido retirado de inmediato, desde el día en que nos enteramos, el día lunes, de esta situación. Lo retiramos inmediatamente del lugar de trabajo. Ya no trabaja acá desde ese día", dejó en claro.

Alexander explicó además que la productora no hizo pública inicialmente la situación porque correspondía a la propia actriz decidir si quería hacer su denuncia de conocimiento público. Según relató, incluso estaba prevista una reunión con la joven para las 3.00 p. m., pero finalmente ella no acudió.

Pese a ello, la empresaria aseguró que la compañía continuará brindándole respaldo en las áreas que necesite. "Hoy teníamos una reunión con ella a las 3.00 p. m. y no se presentó. Ha decidido hacerlo público y está bien, está en todo su derecho y desde Del Barrio la apoyamos y vamos a darle el soporte que ella necesita: psicológico, legal...", precisó.

Finalmente, Michelle Alexander se dirigió directamente a su extrabajador y expresó su profunda decepción por lo ocurrido, cuestionando que haya utilizado su posición frente a una joven que acudió a la productora con la intención de conseguir una oportunidad laboral.