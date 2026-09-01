Magaly Medina se burla de Mario Irivarren y lo llama ‘migajero’ por subir foto con ella: “Son fans confundidos”

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ cuestionó el comportamiento de Mario Irivarren tras coincidir con él y criticó que buscara tomarse una foto en la que ella apareciera de fondo. “Eso no es quererse, no tener nada de amor propio”, sentenció.

Magaly Medina volvió a lanzar críticas contra el entorno de Jefferson Farfán y esta vez dirigió sus comentarios hacia Mario Irivarren. La conductora se refirió al episodio en el que el exchico reality relató cómo intentó conseguir una fotografía en la que ella apareciera de fondo, luego de coincidir con la periodista durante el último fin de semana.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ cuestionó que su imagen fuera utilizada de manera intencional para generar contenido y atención en redes sociales. Además, dejó claro que ella no suele buscar fotografías con personajes de la farándula, el deporte o personas que no admire.

Magaly cuestiona las cifras de ‘La Manada’ y critica que utilicen su imagen

Durante su comentario, Magaly Medina también se refirió al desempeño de algunos espacios digitales y aseguró que ‘La Manada’ habría registrado una disminución en sus cifras de audiencia. Según sostuvo, el programa llegó a alcanzar entre 1.500 y 3.000 reproducciones hasta el último viernes.

La periodista atribuyó esta caída a la pérdida de credibilidad que, según su opinión, habría provocado la polémica protagonizada por La Spoya y otros integrantes del espacio. En ese contexto, consideró que el programa estaría recurriendo a determinadas estrategias para recuperar espectadores.

Magaly señaló que una de ellas sería mencionar constantemente su nombre y mostrar fotografías relacionadas con ella. La conductora negó haber buscado tomarse una foto con Mario Irivarren o con otros integrantes de ‘La Manada’ y cuestionó que hayan intentado conseguir una imagen donde apareciera en segundo plano.

“¿Cuándo me hice yo una foto con este? ¿Cuándo me he hecho una foto con el CPP de Farfán? Jamás”, manifestó. Asimismo, marcó distancia de los integrantes del espacio al señalar que los considera empleados de Jefferson Farfán y aseguró que no tendría interés en fotografiarse con ellos.

Finalmente, Magaly explicó que no suele buscar fotografías con figuras de la farándula o del deporte y que, cuando decide tomarse una imagen con alguien, es porque realmente siente admiración por esa persona.