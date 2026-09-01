Korina Rivadeneira habría pasado la página con un modelo venezolano , quien fue captado junto a la influencer mientras conducía la camioneta de Mario Hart.

‘Magaly TV: La firme’ identificó al misterioso acompañante de Korina Rivadeneira, quien fue visto junto a la modelo el pasado jueves 27 de agosto mientras conducía la camioneta que pertenece a ella y a Mario Hart. Aunque las imágenes no mostraron ninguna situación comprometedora, el joven llamó la atención por la cercanía y atención que tuvo con la influencer.

El programa de Magaly Medina reveló que se trata de Enmanuel José Parrado, un modelo venezolano aficionado al gimnasio y al surf. Además, trabaja como creador de contenido para un cantante de su país y tiene formación profesional en topografía. El joven también habría acompañado a Korina desde que ella salió de realizar unos trámites en Migraciones.

No obstante, esta no sería la primera vez que ambos son vistos juntos. A inicios de julio fueron captados mientras recolectaban víveres para los damnificados por el terremoto en Venezuela. Incluso, Korina compartió en sus redes sociales imágenes de un viaje en su camioneta, donde destacó lo agradable que era ir como copiloto, aunque evitó revelar la identidad de su acompañante.

Magaly Medina especula sobre una posible relación entre Korina y el modelo

Durante el informe, otro detalle despertó las sospechas de Magaly Medina. Luego de salir de Migraciones, Korina se dirigió a comprar comida y adquirió dos menús, aparentemente uno para ella y otro para Enmanuel Parrado. Sin embargo, minutos después, el modelo bajó de la camioneta y compró su propio menú.