Magaly Medina impacta al revelar quién es el misterioso amigo de Korina Rivadeneira que usa la camioneta de Mario HartÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
‘Magaly TV: La firme’ identificó al misterioso acompañante de Korina Rivadeneira, quien fue visto junto a la modelo el pasado jueves 27 de agosto mientras conducía la camioneta que pertenece a ella y a Mario Hart. Aunque las imágenes no mostraron ninguna situación comprometedora, el joven llamó la atención por la cercanía y atención que tuvo con la influencer.
El programa de Magaly Medina reveló que se trata de Enmanuel José Parrado, un modelo venezolano aficionado al gimnasio y al surf. Además, trabaja como creador de contenido para un cantante de su país y tiene formación profesional en topografía. El joven también habría acompañado a Korina desde que ella salió de realizar unos trámites en Migraciones.
PUEDES VER: Valentino le dice “SUEGRA” a Sheyla Rojas tras ver imágenes junto a su hijo ‘Antoñito’ y modelo le hace “el pare” con INESPERADA respuesta
No obstante, esta no sería la primera vez que ambos son vistos juntos. A inicios de julio fueron captados mientras recolectaban víveres para los damnificados por el terremoto en Venezuela. Incluso, Korina compartió en sus redes sociales imágenes de un viaje en su camioneta, donde destacó lo agradable que era ir como copiloto, aunque evitó revelar la identidad de su acompañante.
Magaly Medina especula sobre una posible relación entre Korina y el modelo
Durante el informe, otro detalle despertó las sospechas de Magaly Medina. Luego de salir de Migraciones, Korina se dirigió a comprar comida y adquirió dos menús, aparentemente uno para ella y otro para Enmanuel Parrado. Sin embargo, minutos después, el modelo bajó de la camioneta y compró su propio menú.
La situación llevó a Magaly Medina a cuestionar la naturaleza del vínculo entre ambos. La conductora incluso comparó este episodio con la relación que Korina mantenía con Mario Hart y señaló que, si Parrado fuera únicamente su chofer, la venezolana podría haber comprado también su comida. Así, dejó abierta la posibilidad de que entre la modelo y el joven exista algo más que una amistad.