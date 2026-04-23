Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ATENCIÓN| Gobierno anuncia feriado largo el 27 y 28 de abril: conoce quiénes descansan

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats en plena polémica por presunta denuncia

Iván Paredes deja a Magaly Medina y defiende a Yahaira Plasencia; advierte que podría revelar información privada en juicio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats en plena polémica por presunta denuncia
    Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina.
    Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats en plena polémica por presunta denuncia

    El enfrentamiento mediático entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia suma un nuevo capítulo, pero esta vez con un giro inesperado: el protagonista ahora es un rostro conocido para ambas.

    Iván Paredes pasa de defender a Magaly Medina a representar a Yahaira Plasencia

    El abogado Iván Paredes, quien durante años trabajó junto a Magaly Medina, ahora se encuentra del otro lado del conflicto. El letrado asumió la defensa de Yahaira Plasencia en el proceso por presunta difamación que la cantante inició contra la conductora.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

    Este cambio no pasó desapercibido y generó incomodidad en la figura de ATV, quien incluso deslizó la posibilidad de llevar el caso ante el Colegio de Abogados por un supuesto conflicto ético.

    La respuesta de Paredes no tardó en llegar y fue directa.

    “Yo tengo los chats de esa conversación no solo los tuyos, sino también de esa persona de tu íntima confianza también tengo los chats”, advirtió en redes sociales.

    Abogado advierte que podría revelar información confidencial

    En medio de la controversia, el jurista dejó claro que, si la situación escala legalmente, está dispuesto a defenderse utilizando información sensible.

    “Ante una denuncia yo puedo defenderme ante esos ataques ilegítimos, y al defenderme puedo levantar el secreto profesional”, afirmó.

    Asimismo, explicó que su participación en el caso no vulnera las normas vigentes, descartando cualquier irregularidad en su accionar.

    “Debo señalar que el artículo 41 permite que yo pueda ser abogado de Yahaira Plasencia siempre y cuando no hayan tenido un proceso judicial”, sostuvo.

    Juicio en marcha y millonaria reparación en juego

    El conflicto legal entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia ya tiene fecha para una etapa clave. Según Paredes, el juicio oral comenzará el 12 de mayo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans

    En ese contexto, la defensa de la cantante ha planteado un pedido contundente: una reparación civil de un millón y medio de soles.

    Además, el abogado ha solicitado una sanción penal de cuatro años y medio de prisión, argumentando que el caso trasciende lo personal.

    El proceso no solo enfrenta a dos figuras mediáticas, sino que también reabre el debate sobre los límites de la opinión pública y la responsabilidad en el tratamiento de la imagen de terceros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats en plena polémica por presunta denuncia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud

    Sergio Galliani no ESCONDIÓ su preocupación sobre diagnóstico de cáncer de Conni Chaparro y conmovió con su reacción

    Paco Bazán sorprende al responder si piensa casarse y tener hijos con Susana Alvarado

    Actriz Connie Chaparro CONFIESA batalla contra el cáncer de piel y conmueve con su historia: "Me asusté horrible"

    Esposa del saliente de Tilsa Lozano reaccionó tras enterarse de su relación: "Sabe que salgo..."

    Lo más vistos en Farándula

    Recordada exparticipante de ‘Combate’ anuncia con romántica pedida que se casa y emociona a fans

    Hija de Celine Aguirre aparece en TV y se lanza contra Shirley Arica: “Ella asistió a la universidad de EEG y mi mamá a Psicología”

    Yahaira Plasencia solicita prisión y millonaria indemnización contra Magaly Medina por difamación grave

    Pamela Franco habla sobre control económico en su relación con Domínguez y afirma que quedó sin ahorros tras la ruptura

    Exchica reality se convierte en madre por primera vez tras superar una complicada enfermedad: así presentó a su bebé

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;