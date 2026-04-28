Aldo Corzo enfrenta grave acusación de exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

La exMiss Perú Lesly Reyna acusó a Aldo Corzo de intentar besarla a la fuerza y sobrepasarse con ella en una fiesta. "Me agarró del brazo", relató.

El mundo del modelaje, el fútbol y la farándula a menudo están entrelazados. Esta vez, una denuncia inesperada de una conocida ex Miss Perú, quien también fue elegida como Miss Eco Internacional y Miss Supranational, contra el futbolista y capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, ha captado la atención pública. Lesly Reyna, la exreina de belleza, describió su encuentro con el jugador nacional como la "peor experiencia" de su vida.

Sus palabras en el pódcast 'Xno decirlo' desencadenaron gran controversia. Según comentó la exintegrante de 'El último pasajero', el incidente habría ocurrido durante los días previos a que la selección peruana viajara a Rusia para el Mundial de 2018. La influencer detalló que en una fiesta con varios jugadores, incluido Corzo, se sintió incomodada por su comportamiento.

Lesly Reyna, exMiss Perú, asegura que Aldo Corzo buscó sobrepasarse con ella

Las declaraciones de Lesly Reyna se ofrecieron en el pódcast dirigido por Giancarlo Cossio, Israel Dreyfus y Leysi Suárez. Durante la charla, se le pidió a la modelo que compartiera la desagradable experiencia que vivió en la residencia de Aldo Corzo, figura destacada de Universitario de Deportes.

“Esa fue la peor experiencia de mi vida. Fue muy desagradable lo que intentó hacer (Aldo). Yo tenía 19 años, acababa de empezar en ‘El último pasajero’ (…) estaban en auge los bunkers, donde los futbolistas se aislaban. Nair (una amiga) me invitó y, por una vez, acepté. Al llegar estaban Cueva, ‘Orejitas’, André Carrillo, entre otros, pero Paolo Guerrero no estaba presente”, explicó.

La exreina comentó que se sintió incómoda en la fiesta y le molestó la conducta de algunos jugadores peruanos. Antes de irse, decidió ir al baño, sin darse cuenta de que Corzo la seguía.

“Quería irme y le mencioné a Nair que no estaba a gusto. Fui al baño porque necesitaba ir, y Aldo Corzo intentó acompañarme, me agarró para entrar conmigo. Buscó besarme, pero lo empujé, intenté salir de ahí. Si alguien no hubiera aparecido justo en ese momento, podría haberme arrastrado o quién sabe qué más habría pasado. Buscaba forcejear”, confesó Lesly Reyna.

Lesly Reyna revela que permaneció en silencio por temor

Reyna explicó que el motivo por el cual hasta ahora cuenta su experiencia con el exjugador de Alianza Lima es porque no quería armar un escándalo, sobre todo dado el escenario que vivía la selección peruana, que regresaba a un mundial después de 36 años.