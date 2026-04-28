Pamela Franco ARREMETE contra Christian Cueva y cuestiona su rol como padre: “Se fue al abismo…”

Pamela Franco se mostró insatisfecha con el papel que desempeña Christian Cueva como padre de sus hijos con Pamela López, indicando que sus faltas están afectando su relación con sus pequeños.

Pamela Franco no está contenta con el rol de padre de Christian Cueva. | Composición Wapa

Pamela Franco no está contenta con el rol de padre de Christian Cueva. | Composición Wapa

En una reciente aparición en el programa 'Entrometidos', Pamela Franco sorprendió al abordar el rol de Christian Cueva como padre. Aunque suele evitar este tema, Franco habló sin reservas sobre las acusaciones de Pamela López, quien lo tacha de ausente en la vida de sus tres hijos. Según afirmó, esta situación le ha causado incomodidad, llevándola a enfrentar a Cueva sobre la importancia de ejercer plenamente su paternidad. ¿Qué comentó sobre sus conductas erróneas?

Pamela Franco Critica a Christian Cueva por su Rol Paternal

Luego de expresar su opinión sobre el papel de Christian Domínguez como padre de su hija, Franco fue cuestionada sobre su percepción del comportamiento de Cueva como progenitor de los hijos que tiene con Pamela López. Como se recuerda, anfitriona de eventos, ha denunciado frecuentemente su falta de compromiso, respaldando sus acusaciones con pruebas.

Ante esta situación, Franco pidió a Cueva que solucione los conflictos con López que afectan a sus hijos, mientras ella lidiaba con críticas similares debido al comportamiento de Domínguez.

"Mis problemas con el padre de mi hija no tienen relación contigo y tampoco la gente puede tacharme de culpable de que no lo vea... ya que sé que no es así, pero no puedo hablar públicamente al respecto. Le expliqué a él que, al igual que nosotros, quienes enfrentamos desafíos muy serios, optamos por 'guardar silencio' y él ha aplicado eso también", expresó sobre su postura frente a la indiferencia.

Adicionalmente, subrayó que Christian Cueva debe afrontar sus errores como figura masculina y reconocer su responsabilidad, sin dejar de lado su papel como padre, una herida que ha llevado a repetidas críticas.

"Como le digo 'no deberías salir en televisión a hablar como hombre porque seguramente fallaste numerosas veces. Acepta tus errores y sigue adelante. El rol de padre es independiente del de hombre, y has dejado que tu paternidad se deteriore, complicando su recuperación, y eso me afecta", manifestó.

Franco confirmó que el futbolista ha reconocido sus faltas y vive con las consecuencias de sus acciones diariamente.