Alejandra, firme en defender su relación, acompañó el video con un mensaje que no pasó desapercibido: “A veces se juzga desde afuera… y desde adentro nosotros felices”. Sin embargo, el detalle del beso no correspondido se convirtió rápidamente en el centro de atención, más que la declaración de felicidad.

En cuestión de horas, las redes se llenaron de opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defendieron a Said alegando distracción o nervios por grabar, otros fueron tajantes: “Le negaron dos besos”, “¿Quién más se dio cuenta que Said esquivó el beso que Ale le quería dar?”, “Solo el tiempo dará la razón de que él no la ama”, comentaron varios seguidores.

En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, la empresaria dejó las cosas claras: si bien sueña con formar una familia más adelante, ese momento aún no ha llegado. “Mi papá es un niño grande y obviamente quiere ser abuelo, comienzan a molestar y dar su chongo, pero no pasa nada... todavía no... no hay barriguita”, respondió entre risas.