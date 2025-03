¿Qué ocurre si la policía me pide mis documentos y no los tengo? Debes estar preparado

En el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad, las acciones de la policía han aumentado. Los agentes refuerzan el control de identidad en las calles con el propósito de prevenir delitos y garantizar la seguridad de la población. No obstante, si las personas no portan sus documentos en el momento de una intervención, podrían enfrentar dificultades.

En caso de que los ciudadanos peruanos no presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI) o los extranjeros su carné de extranjería, la policía procederá a verificar su identidad mediante otros métodos contemplados en la normativa vigente. Este procedimiento adicional puede resultar incómodo para los intervenidos.

Si un agente policial te detiene y no cuentas con tu DNI, el Decreto Legislativo N° 1574, que modifica el Código Procesal Penal, establece una serie de pasos para asegurar la correcta identificación. En primera instancia, el policía tiene la potestad de trasladarte a la comisaría más cercana si no puedes acreditar tu identidad con un documento. Este procedimiento no debe extenderse más de cuatro horas.