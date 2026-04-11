Shirley Arica impactó al confesar que fue víctima de agresión y sufrió una intervención quirúrgica complicada por mala praxis. La influencer casi pierde la vida.

Shirley Arica sufre desmayo tras revelar que fue víctima de agresión | Composición: Wapa / Captura de pantalla La Granja VIP Perú

Shirley Arica sufre desmayo tras revelar que fue víctima de agresión | Composición: Wapa / Captura de pantalla La Granja VIP Perú

Shirley Arica abrió su corazón e hizo una dolorosa confesión en plena transmisión en vivo de 'La Granja VIP Perú'. La influencer reveló que fue agredida brutalmente lo que la llevó a ser operada, pero durante la cirugía casi pierde la vida debido a una mala praxis. Minutos después, Arica se mostró afectada y se descompensó teniendo que recibir atención médica de inmediato.

Shirley Arica se desmaya tras hacer dolorosas confesiones

Este viernes 10 de abril las mujeres de 'La Granja VIP Perú' protagonizaron una extensa conversación en la que revelaron haber sido víctimas de agresión, fue ahí cuando Shirley Arica se animó a hablar que había atravesado un difícil momento pues producto del maltrato físico tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que casi sale mal.

“He pasado por agresión física en dos oportunidades y realmente cuando estás en el hoyo es muy difícil salir, hay que tener bastante fortaleza, bastante valentía para poder denunciar y seguir adelante con tu vida”, comenzó diciendo.

“A mí me rompieron la clavícula hace mucho tiempo, no mucha gente sabe este episodio, pero yo entré a un quirófano para que me pusieran una placa en el brazo izquierdo y casi muero descerebrada porque el médico que me operó hizo una mala praxis, me pusieron demasiada anestesia y una operación que puede durar cinco horas duró el triple”, añadió recordando este amargo momento.

Llorando por su revelación, Shirley reconoció que quedó con secuelas de este maltrato: “Hasta el día de hoy yo no puedo dormir de ese brazo, tengo que cambiarme de posición porque me molesta”, dijo quebrándose recordando el terrible episodio.

Tras su confesión, la ‘Chica Realidad’ se descompensó y tuvo que ser auxiliada de emergencia por los paramédicos para cargarla al sufrir un desmayo y llevarla al tópico para darle las atenciones necesarias.

Shirley Arica y Pablo Heredia sorprenden con apasionado beso y ella responde si fue la primera vez

La competencia dentro de 'La Granja VIP Perú' continúa generando momentos inesperados entre sus participantes. En medio de una dinámica artística del reality, dos concursantes captaron la atención del público tras protagonizar una escena que rápidamente encendió comentarios tanto dentro como fuera del programa.

Durante una de las galas del reality, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto de talentos en el que debían demostrar distintas habilidades sobre el escenario. Entre coreografías y presentaciones actorales, una de las intervenciones que más llamó la atención fue la protagonizada por Shirley Arica y Pablo Heredia.

Ambos aparecieron en escena para interpretar una coreografía al ritmo de "El general". Desde los primeros segundos del número, los gestos de complicidad y cercanía entre los dos participantes fueron evidentes, lo que generó murmullos y reacciones entre los demás integrantes del programa.