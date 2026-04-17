Samahara Lobatón generó revuelo en ‘La Granja VIP’ al confesar a Renato Rossini Jr. que le hubiera gustado coincidir en otra vida, lo que desató polémica.

Samahara Lobatón deja en shock con confesión a Renato Rossini Jr. que desata especulaciones | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Samahara Lobatón deja en shock con confesión a Renato Rossini Jr. que desata especulaciones | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Samahara Lobatón sorprendió al lanzar un comentario que se convirtió en el centro de atención del público. En una de las más recientes emisiones de 'La Granja VIP', la influencer protagonizó una escena que generó reacciones inmediatas tanto entre los participantes como en redes sociales, sorprendiendo al dirigirse directamente a Renato Rossini Jr., con unas palabras que no pasaron desapercibidas, sobre todo considerando el contexto de su actual relación sentimental con Youna.

Samahara Lobatón se confiesa a Renato Rossini Jr.

Todo sucedió durante el proceso de nominación dentro del reality. Cuando llegó su turno de intervenir, Samahara decidió acompañar su elección con un mensaje personal dirigido al hijo del actor Renato Rossini. Mirándolo fijamente, lanzó una frase que dejó atónitos a varios en el set:

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini”, comentó brevemente la influencer para iniciar expresando el cariño que siente hacia su compañero.

El comentario generó sorpresa inmediata entre los presentes, incluida la conductora Ethel Pozo, quien reaccionó al instante ante la inesperada confesión. La escena elevó la tensión emocional del momento y despertó múltiples interpretaciones sobre el vínculo entre ambos participantes.

Durante el desarrollo del programa, Samahara y Renato habían mostrado cierta cercanía dentro del grupo conocido como “Team víboras”. En varias ocasiones compartieron estrategias, conversaciones y momentos de complicidad que ahora cobran mayor relevancia tras las palabras de la influencer.

Esto no fue lo único que dijo Samahara, pues sus elogios hacia el hijo del actor Renato Rossini continuaron y resaltó algunas cualidades del joven actor. En su discurso destacó tanto su forma de pensar como su carácter dentro del juego.

“Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces”, expresó.

Samahara Lobatón revela que está comprometida con Youna

No obstante, el momento más comentado del episodio surgió cuando las palabras de Samahara Lobatón fueron contrastadas con su realidad sentimental fuera del reality. La influencer mantiene una relación con Youna y, según ella misma ha contado en distintas ocasiones, ambos ya se encuentran comprometidos y con planes de avanzar hacia una nueva etapa en su vida personal.

Esta situación volvió más llamativo el comentario que le dedicó a Renato Rossini Jr., ya que muchos espectadores interpretaron la frase desde distintos ángulos: algunos como una muestra de afecto sincero y otros como una insinuación que iba más allá de una simple amistad.

Ante el revuelo que generó el momento, la conductora Ethel Pozo decidió intervenir para pedir una explicación directa. Durante la conversación, planteó la interrogante que ya circulaba entre el público: ¿qué quiso decir exactamente Samahara al mencionar que le hubiera gustado coincidir con Renato en otra vida?

La respuesta de la participante fue breve, pero buscó restarle dramatismo a la situación. “Me caes súper bien. Me llevo muy bien con él”, comentó, intentando dejar claro que su comentario respondía únicamente a la buena relación que mantiene con su compañero dentro del programa.