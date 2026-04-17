Hija de Domínguez y Melanie sorprende al insinuar que contaría su verdad en ‘Magaly TV’ al cumplir 18: “Me faltan 5 meses”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez volvió a generar revuelo en redes sociales al mostrarse sincera con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la joven de 17 años dejó entrever que podría contar su verdad públicamente en los próximos meses. Sus respuestas no pasaron desapercibidas, pues también abordó aspectos de su vida personal y su entorno familiar, despertando gran expectativa.
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Hija de Domínguez y Melanie deja en shock al insinuar que contará su verdad a los 18 años
La expectativa surgió cuando una usuaria le propuso acudir al programa de Magaly Medina para contar su versión. Ante ello, Camila respondió de forma directa: “Me faltan 5 meses para cumplir 18”, lo que muchos interpretaron como una posible señal de que podría presentarse en 'Magaly TV La Firme' al alcanzar la mayoría de edad.
Sus palabras no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes ya especulan con una eventual aparición en el espacio de la ‘Urraca’. La joven, que en distintas ocasiones ha evidenciado el distanciamiento con Christian Domínguez, dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre su historia y los conflictos familiares que ha atravesado.
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Karla Tarazona advierte sobre posibles consecuencias si Camila habla en TV
El posible escenario de una entrevista en 'Magaly TV La Firme' tampoco ha sido ajeno a quienes forman parte del entorno familiar. Semanas atrás, Karla Tarazona, actual pareja de Christian Domínguez, fue consultada sobre la opción de que Camila decida hablar públicamente al cumplir la mayoría de edad.
Frente a ello, la conductora señaló que, de concretarse, la joven deberá asumir lo que implique. “A los 18 sabemos que uno mismo va asumir las responsabilidades de sus actos y sus acciones. Cualquiera se puede sentar y decir lo que quiera decir, pero para hablar también hay que demostrar. Es muy fácil hablar, pero pocos lo muestran”, expresó.