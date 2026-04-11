La hija de Christian Domínguez buscó ayuda profesional y sigue un tratamiento para mejorar los problemas que tiene para dormir y los episodios de ansiedad que presenta.

Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, decidió abrir su corazón frente a sus seguidores en redes sociales y contar el difícil momento que atraviesa a nivel emocional. A través de su cuenta oficial de TikTok, la joven confesó que enfrenta serios problemas para dormir y alimentarse, además de sufrir constantes episodios de ansiedad.

La adolescente explicó que esta situación la llevó a buscar ayuda profesional y recibir tratamiento médico. Según detalló, su estado emocional se vio afectado luego de los conflictos públicos con su padre, lo que derivó en un cuadro de ansiedad y depresión que actualmente intenta manejar con apoyo psicológico y psiquiátrico.

Camila Domínguez revela el duro momento que atraviesa

Durante su testimonio, la joven hija de Christian Domínguez relató que desde el año pasado comenzó a experimentar dificultades para conciliar el sueño y episodios de ansiedad cada vez más frecuentes, por lo que especialistas le recomendaron distintos medicamentos para controlar estos síntomas.

“Desde septiembre, octubre, del año pasado yo no duermo, desde que pasó todo esto que ha pasado… La psiquiatra me recomendó clonazepam, pero para poder dormir cuando me de ataques de ansiedad porque me empezó a dar muy seguido, me recomendó melatonina, pero ya no me hace efecto. A mí mamá no le gusta darme clonazepam”, contó.

Asimismo, Camila Domínguez reveló que se encuentra bajo tratamiento con antidepresivos y que su rutina diaria se ha visto afectada por esta situación. No obstante, aseguró que actividades como estudiar, hacer deporte o entrenar la ayudan a sobrellevar este complicado proceso.

“A mí me mandaron a psiquiatría y yo tomo antidepresivos desde el año pasado. No puedo dormir, no puedo comer, siempre estoy con ansiedad. En la universidad, el gimnasio, el vóley me ayudan a relajarme… Solamente las personas que pasamos ese cuadro de depresión, de ansiedad y de ataques de pánico sabemos lo complicado que es pararte de la cama”, contó la joven.

Christian Domínguez reacciona tras conflicto legal con Melanie Martínez por divulgar información íntima sobre su hija

El enfrentamiento legal entre Christian Domínguez y Melanie Martínez continúa generando polémica en el mundo del espectáculo. La expareja del cantante lo denunció por presuntamente haber difundido información privada relacionada con la hija que tienen en común, situación que ha desatado una fuerte controversia mediática.

El cumbiambero decidió pronunciarse sobre la denuncia presentada por su expareja, quien lo acusa de haber revelado datos íntimos de su hija. Este nuevo capítulo del conflicto entre ambas figuras públicas sigue captando la atención de la opinión pública.

Lejos de mostrarse preocupado por las implicancias legales del caso, el intérprete restó importancia a la situación y aseguró que no se siente afectado por las acusaciones ni por la exposición mediática que ha generado el tema.

“No lo estoy viendo yo, no me importa a mí, no me quita a mí… Estoy tranquilo”, declaró para América Televisión.