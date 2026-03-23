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DRÁSTICO GIRO | Melanie Martínez da lección a Christian Domínguez y gana batalla legal en su contra

Melanie Martínez se impone en la disputa legal frente a Christian Domínguez por su hija, luego de que él la acusara de influir en la menor para ponerse en su contra y en la de su pareja Karla Tarazona mediante sus transmisiones en vivo de TikTok.

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    Melanie Martínez da lección a Christian Domínguez y gana batalla legal en su contra
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    ¡Limpió su nombre! En un giro inesperado del proceso, se confirmó que Melanie Martínez quedó fuera de la demanda que enfrentaba contra Christian Domínguez, luego de que él la denunciara por los LIVE de TikTok realizados por su hija.

    A pesar de que el cantante sostuvo que Karla Tarazona era la afectada, el Poder Judicial concluyó que no existen pruebas que responsabilicen a la madre de su hija mayor de haberla incitado a atacar.

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    Melanie Martínez ‘ganó’ batalla legal contra Christian Domínguez

    Durante la emisión del programa 'Q' Bochinche', los conductores informaron que accedieron a un documento en el que se detalla el resultado de los procesos legales que el cantante de cumbia mantiene con la madre de su hija mayor, donde se señalaba a Karla Tarazona como agraviada por los LIVE de la menor.

    “El procedimiento en contra de Melanie Martínez quedó al aire porque no se han encontrado pruebas que la culpen de incitar a la violencia psicológica y de hacer los lives, como la estaba acusando Christian Domínguez y que en el documento menciona a Karla Tarazona como agraviada de los lives y los dichos. Melanie quedó absuelta”, informó Ric La Torre.

    Por su parte, Samuel Suárez explicó que la denuncia que ella interpuso contra Christian Domínguez y sus padres fue archivada: “A raíz de la denuncia presentada por Melanie contra los padres de Christian Domínguez y él mismo, el proceso no fue concluido por su parte, es decir, quedó inconcluso. Por el contrario, Christian asistió a todos los llamados y brindó apoyo psicológico a su menor", comentó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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