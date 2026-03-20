Melanie Martínez llora desgarradoramente tras denunciar a Christian Domínguez: "Destruyó por completo a mi hija"

Melanie Martínez se presentó en la comisaría de Barranco para denunciar a Christian Domínguez y Norka Ascue , acusándolos de haber armado un plan para dañar la imagen de su hija.

Melanie Martínez brindó declaraciones para Q Bochinche tras salir de la comisaría, luego de presentar una denuncia contra Christian Domínguez y Norka Ascue, a raíz de unos audios en los que se escucha a la pareja de La Mackyna pedirle a una tiktoker que ataque a la hija mayor del líder de la Gran Orquesta Internacional, quien aún es menor de edad.

“Hemos puesto ya la denuncia. Los audios que se han presentado corroboran todo el ataque contra mi hija y todo el complot que se ha suscitado con el señor Dominguez y Norka Ascue. Hemos puesto ya la denuncia y vamos a proceder hasta el final”, afirmó la ahora emprendedora.

Asimismo, dejó en claro que pueden involucrarla a ella, pero no a sus hijos, y remarcó que su hija con Christian está muy afectada por toda esta situación.

“Conmigo que se metan cuantas veces quieran, yo no respondo, no me importa, pero con mis hijos no. Sentí mucha tristeza y mucha rabia también y de ver a mi hija que se puso mal, más triste de lo que ya estaba, ella estaba tratando de superar un tema anterior que todavía no termina y ahora nuevamente tenemos que inciar algo que la va hacer sentir peor aún”, expresó Melanie Martínez.

La expareja de Christian Domínguez también sostuvo que nunca faltó a la verdad sobre él y que durante diecisiete años optó por guardar silencio para proteger a su hija.