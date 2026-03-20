Melanie Martínez llora desgarradoramente tras denunciar a Christian Domínguez: "Destruyó por completo a mi hija"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Melanie Martínez brindó declaraciones para Q Bochinche tras salir de la comisaría, luego de presentar una denuncia contra Christian Domínguez y Norka Ascue, a raíz de unos audios en los que se escucha a la pareja de La Mackyna pedirle a una tiktoker que ataque a la hija mayor del líder de la Gran Orquesta Internacional, quien aún es menor de edad.
“Hemos puesto ya la denuncia. Los audios que se han presentado corroboran todo el ataque contra mi hija y todo el complot que se ha suscitado con el señor Dominguez y Norka Ascue. Hemos puesto ya la denuncia y vamos a proceder hasta el final”, afirmó la ahora emprendedora.
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Asimismo, dejó en claro que pueden involucrarla a ella, pero no a sus hijos, y remarcó que su hija con Christian está muy afectada por toda esta situación.
“Conmigo que se metan cuantas veces quieran, yo no respondo, no me importa, pero con mis hijos no. Sentí mucha tristeza y mucha rabia también y de ver a mi hija que se puso mal, más triste de lo que ya estaba, ella estaba tratando de superar un tema anterior que todavía no termina y ahora nuevamente tenemos que inciar algo que la va hacer sentir peor aún”, expresó Melanie Martínez.
La expareja de Christian Domínguez también sostuvo que nunca faltó a la verdad sobre él y que durante diecisiete años optó por guardar silencio para proteger a su hija.
“Nunca mentí. Yo 17 años he estado en silencio aguantando muchísimas cosas, solo para salvaguardar la integridad de mi hija para que en unos meses venga él y destruya por completo toda su estabilidad emocional, eso no es justo”, señaló antes de romper en llanto.