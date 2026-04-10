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¡LUTO EN EL MODELJAE! Fallece reina de belleza a los 22 años tras padecer una enfermedad poco común y agresiva

La joven reina de belleza falleció a los 22 años tras enfrentar un cáncer agresivo. Su historia ha conmovido a redes sociales.

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    ¡LUTO EN EL MODELJAE! Fallece reina de belleza a los 22 años tras padecer una enfermedad poco común y agresiva
    Fallece la reina de belleza Carrie Everett tras enfrentar una lucha contra el cáncer. | Composición Wapa
    ¡LUTO EN EL MODELJAE! Fallece reina de belleza a los 22 años tras padecer una enfermedad poco común y agresiva

    La industria del entretenimiento y el modelaje se vistió de luto tras confirmarse la muerte de una joven reina de belleza de 22 años. La noticia fue difundida en redes sociales y generó gran conmoción entre sus seguidores.

    Según medios internacionales, la modelo enfrentaba una enfermedad poco común que deterioró rápidamente su estado de salud. Pese a encontrarse en tratamiento médico, la joven no logró recuperarse y falleció el pasado 5 de abril, causando tristeza en el mundo del espectáculo.

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    ¿De qué murió Helen Carrie Everett?

    De acuerdo con su entorno cercano, Carrie Everett falleció tras enfrentar una dura batalla contra un cáncer gástrico poco común y de carácter altamente agresivo, conocido como carcinoma metastásico de células en anillo de sello.

    Fallece la reina de belleza Carrie Everett tras enfrentar una lucha contra el cáncer.
    Fallece la reina de belleza Carrie Everett tras enfrentar una lucha contra el cáncer.

    La joven comenzó a presentar síntomas en 2025, incluyendo hinchazón abdominal, tos persistente y malestar general, por lo que inicialmente fue diagnosticada con neumonía. Sin embargo, su condición no mejoró, lo que llevó a la realización de nuevos estudios médicos más exhaustivos.

    Posteriormente, mediante una biopsia, los especialistas confirmaron el diagnóstico de cáncer, luego de que la modelo presentara incluso episodios de tos con presencia de sangre, según informó su familia. Tras conocer su situación, inició un tratamiento de quimioterapia y atención médica intensiva. Su caso generó atención en redes sociales, donde se impulsaron campañas de apoyo económico para cubrir los gastos del tratamiento.

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    En los primeros meses, mostró cierta mejoría con reducción de tumores, pero en marzo de 2026 los médicos confirmaron que los tratamientos ya no eran efectivos. Finalmente, falleció el 5 de abril rodeada de su familia.

    Miss Carolina del Norte lamentó el fallecimiento de Carrie Everett


    La Organización Miss Carolina del Norte confirmó la noticia y expresó sus condolencias a la familia de la exreina, resaltando su participación en el certamen y su impacto en la comunidad. Everett compitió como Miss Condado de Johnston, ganó reconocimientos preliminares y fue coronada Miss Carolina del Norte 2024, además de participar en 'Miss America'.

    Exreina de belleza muere a los 22 años tras dura batalla contra el cáncer.
    Exreina de belleza muere a los 22 años tras dura batalla contra el cáncer.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LUTO EN EL MODELJAE! Fallece reina de belleza a los 22 años tras padecer una enfermedad poco común y agresiva
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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