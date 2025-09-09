Norka Ascue, exintegrante de Alma Bella, afirma que Christian Cueva ya no sentiría los mismo por Pamela Franco

Wapa.pe
Norka Ascue encendió la polémica al asegurar que Christian Cueva ya estaría “desencantado” de Pamela Franco y que el futbolista habría recurrido al “chip de la juventud” para mantener la chispa de su relación.

    La polémica volvió a encenderse en torno a la relación de Christian Cueva y Pamela Franco, luego de que la cantante Norka Ascue lanzara fuertes declaraciones en el programa Chimi Churri. Según afirmó, el futbolista estaría atravesando una etapa de desencanto y hasta habría recurrido al famoso “chip de la juventud” para recuperar energía en el ámbito personal y sentimental.

    Cueva ya se está desencantando de Pamela Franco, según Norka Ascue

    Norka Ascue no dudó en señalar que la relación entre el jugador y la cumbiambera estaría pasando por un momento difícil, sobre todo por la distancia. “Por eso creo que Cueva está comenzando a desencantarse de la ‘pinocha’ (Pamela Franco), y se puso el ‘ayudín’, eso se ponen cuando ya se va la libido. Los chismes corren y cuando ella iba al gym de la Mackyna, sus amigas hablaban todo y se burlaban. Deberían ubicar a esas amigas e invitarlas a ‘El valor de la verdad’”, comentó.

    La cantante también recordó que, en el ambiente artístico, se comenta que la artista chimbotana es “fría y medio pesadita”, lo que, según ella, habría afectado la química entre ambos.

    Ascue fue más allá y dejó entrever que el chip no sería suficiente para salvar la relación: “Con chip o sin chip lo mismo es. Cuando ya se pierde el gusto, por las puras es hacer de todo. Para mí, Cueva ya quiere carne nueva y con eso lo está suplantando, ja, ja, ja”, expresó con ironía.

    Finalmente, no dudó en lanzar una frase lapidaria sobre la fidelidad del futbolista: “¡Ay!, lo que se ve no se pregunta. Todos vemos lo que ella misma también, solo que tome pastillas para la migraña, así no le da dolor de cabeza por los cuernos, aunque bueno, a ella eso no le importa, no le ha importado su reputación menos le importará los cachos”, declaró sin filtros.

