Norka Ascue, exintegrante de Alma Bella, afirma que Christian Cueva ya no sentiría los mismo por Pamela Franco

La polémica volvió a encenderse en torno a la relación de Christian Cueva y Pamela Franco, luego de que la cantante Norka Ascue lanzara fuertes declaraciones en el programa Chimi Churri. Según afirmó, el futbolista estaría atravesando una etapa de desencanto y hasta habría recurrido al famoso “chip de la juventud” para recuperar energía en el ámbito personal y sentimental.

Cueva ya se está desencantando de Pamela Franco, según Norka Ascue

Norka Ascue no dudó en señalar que la relación entre el jugador y la cumbiambera estaría pasando por un momento difícil, sobre todo por la distancia. “Por eso creo que Cueva está comenzando a desencantarse de la ‘pinocha’ (Pamela Franco), y se puso el ‘ayudín’, eso se ponen cuando ya se va la libido. Los chismes corren y cuando ella iba al gym de la Mackyna, sus amigas hablaban todo y se burlaban. Deberían ubicar a esas amigas e invitarlas a ‘El valor de la verdad’”, comentó.

La cantante también recordó que, en el ambiente artístico, se comenta que la artista chimbotana es “fría y medio pesadita”, lo que, según ella, habría afectado la química entre ambos.

Ascue fue más allá y dejó entrever que el chip no sería suficiente para salvar la relación: “Con chip o sin chip lo mismo es. Cuando ya se pierde el gusto, por las puras es hacer de todo. Para mí, Cueva ya quiere carne nueva y con eso lo está suplantando, ja, ja, ja”, expresó con ironía.