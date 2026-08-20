Korina calla a sus detractores y NIEGA haberse metido con Mario Hart por interés: "Desde que estamos juntos pagábamos 50/50"

Korina Rivadeneira respondió a las críticas tras su separación de Mario Hart y negó haberse beneficiado económicamente de su relación con el exchico reality.

Korina Rivadeneira decidió responder a los cuestionamientos que ha recibido tras su separación de Mario Hart y negó que su relación con el piloto haya estado motivada por intereses económicos o personales. La modelo explicó que siempre tuvo responsabilidades laborales y aseguró que, durante su vida en pareja, ambos asumieron los gastos del hogar de manera equitativa.

Además, la también actriz se refirió a los comentarios que aseguran que se benefició de su vínculo con el exchico reality para permanecer en Perú y aclaró cómo fue realmente su situación económica y migratoria.

¿Korina Rivadeneira estuvo con Mario Hart por interés económico?

La modelo explicó que su vida cambió considerablemente después de convertirse en madre, etapa en la que tuvo que combinar el cuidado de su hija con sus compromisos profesionales. Según relató, nunca dejó completamente de trabajar y continuó con sus actividades incluso durante el embarazo y poco después del nacimiento de su pequeña.

"Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llegar nunca a un punto de encuentro, trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir, estaba 100% dedicada a mi hija, trabajaba estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones", comentó Korina.

En ese contexto, Rivadeneira también explicó que dentro de su relación con Mario Hart existía desde el inicio un acuerdo para repartir los gastos. La modelo aseguró que esta dinámica se mantuvo durante los años que estuvieron juntos, incluso en momentos en los que ella atravesaba el embarazo o acababa de convertirse en madre.

"Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte. Mario y yo desde que estamos juntos hasta las primeras cenas pagábamos 50/50 y eso se mantuvo durante todo este tiempo", precisó.

De esta manera, Korina buscó responder a quienes cuestionan sus motivos para haber estado junto al piloto y sostienen que habría existido un beneficio económico detrás de la relación.

Korina Rivadeneira niega haberse beneficiado de Mario Hart para quedarse en Perú

La modelo también abordó otro de los cuestionamientos que ha recibido en redes sociales: que habría utilizado su relación con Mario Hart o su matrimonio para resolver su situación migratoria en Perú.

"También leo muchos comentarios que dicen que yo me aproveché de Mario, que yo lo utilicé (...) para los que dicen que gracias a él estoy en Perú, eso no es cierto, yo no utilicé ni siquiera el matrimonio, ni nuestra convivencia para tramitar algún documento legal y cuando yo salí del proceso migratorio fue por una ley de amparo y antes de eso tenía mi residencia como trabajadora", aclaró sobre su situación legal.

Korina sostuvo que su independencia económica se mantuvo antes, durante y después de su relación con Mario. La venezolana enfatizó que comenzó a trabajar antes de conocer al piloto y que continuó haciéndolo mientras formaban una familia.