Curwen responde a Magaly Medina y revela posible citación por cambio de juez en caso Farfán: “Habría solicitado un favor”

Curwen Caballero cuestionó a Magaly Medina sobre una presunta citación que ella y su esposo habrían recibido por un supuesto pedido de cambiar al juez en el caso de Farfán.

Luego de que se publicara un video de Carla Campos, pareja de Curwen, el influencer respondió firmemente a Magaly Medina tras divulgar las imágenes y hacer comentarios burlones en Instagram. Más tarde, el creador de contenido la retó a publicar un video respondiendo ciertas preguntas y anunció información desconocida hasta el momento.

Curwen responde a Magaly Medina tras publicación de videos y menciona una posible citación en el caso Farfán

Curwen se mostró decidido y, en vez de pedir ser invitado al programa de Magaly, reveló datos sobre una posible citación que ella y su esposo habrían recibido por parte de la Segunda Fiscalía Suprema.

Esto ocurrió después de que Medina se burlara de su respuesta a un supuesto beso de su novia con otro hombre. Caballero le sugirió que aclare dudas sobre información en una carpeta fiscal vinculada a Jefferson Farfán.

Destacó una jueza nombrada como 'Chibolina', vinculada al caso Andrés Hurtado y relacionada con Medina por el caso Farfán.

"¿Podría subir una historia explicando qué contiene la carpeta 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema, teniendo tiempo para otras historias y minimizando mi información? Aquí está el cuestionario: diez preguntas para Magaly Medina (…) La siguiente pregunta, ¿la expresidenta de la Corte Superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez está investigada en esta carpeta? ¿Cuál es su relación con Chibolín? ¿Por qué se le llama ‘Chibolina’ ?", comenzó preguntando.

Además, aseguró que la investigación está vinculada a un supuesto cambio de juez en el caso de Farfán, quien venció a la periodista en la demanda, recibiendo una sentencia suspendida con trabajos comunitarios.

"La siguiente pregunta, ¿es cierto que se investiga un favor solicitado para cambiar de juez en el caso de Farfán? ¿La solicitud fue hecha a la ex presidenta superior para cambiar un juez relacionado con Farfán? ¿El cambio realmente se produjo? Revelamos información interesante", añadió.

Finalmente, proporcionó fechas donde Magaly y su esposo, Alfredo Zambrano, deberían dar declaraciones como testigos en el juicio y mencionó su intento de no levantar sospechas.