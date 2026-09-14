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Exnovio de Laura Spoya es ampayado con Fiorella Retiz a poco de su rompimiento: "A mí, Sebastián me parece..."

Días después de su separación de Laura Spoya, Sebastián Gálvez apareció acompañado de Fiorella Retiz en grabaciones transmitidas por 'Magaly TV, la firme', agitando así el mundo del espectáculo en Perú.

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    Exnovio de Laura Spoya es ampayado con Fiorella Retiz a poco de su rompimiento: "A mí, Sebastián me parece..."
    Fiorella Retiz, quien fue ampayada anteriormente con Aldo Miyashiro, ahora fue vista con Sebastián Gálvez.
    Exnovio de Laura Spoya es ampayado con Fiorella Retiz a poco de su rompimiento: "A mí, Sebastián me parece..."

    Recientemente, Laura Spoya anunció la conclusión de su relación con Sebastián Gálvez, tras meses de encuentros sociales. Aunque la ex Miss Perú habló positivamente de su ex, dejó claro que no tiene intenciones de regresar con él. No obstante, pronto después, Sebastián, hijo del alcalde de Jesús María, fue visto con otra celebridad peruana.

    'Magaly TV, la firme' reveló el lunes 14 de septiembre un adelanto donde se ve a Sebastián Gálvez muy próximo a la comunicadora Fiorella Retiz. Ella había sido ampayada anteriormente con Aldo Miyashiro, lo que había culminado su matrimonio con Erika Villalobos.

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    Fiorella Retiz es captada con Sebastián Gálvez

    "Hoy en 'Magaly TV, la firme'... ¿Qué hacen juntos a estas horas Sebastián Gálvez y Fiorella Retiz?", comenta una colaboradora de Magaly Medina. Por su parte, la periodista deportiva expresó su opinión sobre Sebastián: "Me parece un buen tipo, muy trabajador", respondió ante un reportero de ATV.

    Días atrás, la exreina de belleza había anunciado su rompimiento con Sebastián Gálvez. La presentadora del pódcast 'La Manada Galáctica' dejó claro que no piensa regresar con él, señalando que, al terminar una relación, es definitivo, basado en sus límites personales.

    "Cuando termino mis relaciones, no miro atrás por principios propios, mis no negociables. Si llegáramos a encontrarnos, lo saludaré, pero nuestros círculos de amigos son distintos", afirmó, subrayando su decisión.

    La exconductora de 'Al sexto día' fue interrogada sobre si una infidelidad fue la causa de la ruptura, pero negó esa posibilidad, aclarando que la separación se debió a desacuerdos generales y no a terceras personas.

    "Cuando termino mis relaciones, no regreso porque es algo personal, algo mío, mis no negociables. Si lo veo en algún momento, lo saludaremos, pero no tengo el mismo grupo de amigos", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exnovio de Laura Spoya es ampayado con Fiorella Retiz a poco de su rompimiento: "A mí, Sebastián me parece..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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