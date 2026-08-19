¡LIMA TIEMBLA! Sismo de hoy 19 de agosto despierta temor por TSUNAMI: Marina de Guerra emite comunicado OFICIAL

Un sismo de magnitud 4.8 se registró durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto frente a Lurín y generó preocupación entre los limeños. La Marina de Guerra se pronunció.

Sismo sacude Lima hoy 19 de agosto: ¿hay riesgo de tsunami? Esta es la respuesta oficial de la Marina de Guerra | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Sismo sacude Lima hoy 19 de agosto: ¿hay riesgo de tsunami? Esta es la respuesta oficial de la Marina de Guerra | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un movimiento telúrico registrado durante las primeras horas de este miércoles 19 de agosto generó preocupación entre los habitantes de Lima, especialmente por su ubicación y la posibilidad de que pudiera producirse alguna emergencia adicional en el litoral peruano.

Tras el evento, la Marina de Guerra del Perú emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales institucionales. ¿Qué informó la autoridad marítima sobre la posibilidad de un tsunami? Aquí te contamos todos los detalles del sismo y la evaluación realizada.

¿Habrá tsunami tras el sismo de hoy 19 de agosto en Lima?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, se pronunció luego del movimiento registrado durante la madrugada y confirmó cuál era la situación para el litoral peruano.

Tsunami

Según el comunicado difundido por la institución en su cuenta oficial de X, “el movimiento telúrico no generó tsunami en nuestro litoral”. De esta manera, la autoridad marítima dio a conocer el resultado de su evaluación tras analizar las características del fenómeno.

El reporte oficial también detalló los principales datos del evento sísmico y precisó que no se requería emitir una alerta de tsunami para las costas peruanas.

“Información – No genera tsunami en litoral peruano. Fecha y hora: 19/08/26 05:28:02. Magnitud: 4.8 Mw. Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima – Lima. Profundidad: 42.00 km. Fuente: IGP”, aclaró el informe emitido por la Marina.

La información fue acompañada por datos técnicos y material cartográfico destinado a facilitar la ubicación del epicentro y brindar información a la población y a las autoridades encargadas de la gestión de riesgos.

¿Dónde fue el epicentro del sismo que sacudió Lima?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el movimiento sísmico antes de las 5:30 de la mañana de este miércoles. El evento alcanzó una magnitud de 4.8 y tuvo su epicentro en el mar, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad de III en Lurín, según la escala de Mercalli.

“IGP/CENSIS/RS 2026-0565. Fecha y Hora Local: 19/08/2026, 05:28:02. Magnitud: 4.8. Profundidad: 42 km. Latitud: -12.46. Longitud: -77.20. Intensidad: III Lurín. Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima – Lima”, anunció el organismo detallando las especificaciones del movimiento.

El reporte del IGP fue difundido en sus plataformas digitales y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron información sobre el temblor registrado en la capital.

¿Cuál fue el origen del sismo registrado frente a Lurín?

De acuerdo con información difundida por la cuenta especializada Asismet, el epicentro se ubicó frente a la costa de Lima y el movimiento estaría relacionado con la dinámica de las placas tectónicas en esta zona del país.

El reporte señaló que el fenómeno estaría asociado a la deformación interna de la placa de Nazca mientras esta se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Por sus características, fue identificado como un sismo intraplaca.

El mapa sísmico compartido permitió observar la ubicación del evento frente al litoral central, además de mostrar otros movimientos registrados históricamente en esta zona.