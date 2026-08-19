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¡Adiós a las lloviznas! Lima SUFRIRÁ un radical CAMBIO DE CLIMA desde este jueves, según Senamhi

Tras los días lluviosos recientes, Lima verá un aumento de las temperaturas diurnas hasta el sábado 22 de agosto. Senamhi también anticipa un incremento en la radiación UV y posibles ráfagas de viento.

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    ¡Adiós a las lloviznas! Lima SUFRIRÁ un radical CAMBIO DE CLIMA desde este jueves, según Senamhi
    Lima SUFRIRÁ un radical CAMBIO DE CLIMA | Foto: Andina / Difusión
    ¡Adiós a las lloviznas! Lima SUFRIRÁ un radical CAMBIO DE CLIMA desde este jueves, según Senamhi

    Lima comenzará a dejar atrás las últimas lloviznas y nubes. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de agosto, las temperaturas diurnas aumentarán en la costa central, incluyendo la capital.

    El pronóstico destaca que este jueves las temperaturas en la costa central estarán entre 24 °C y 30 °C. Se espera que la temperatura diurna suba de manera moderada a intensa en varios sectores de la costa del Perú.

    Para el viernes 21 de agosto, las temperaturas en esta área estarán entre 24 °C y 28 °C, mientras que el sábado 22 variarán entre 24 °C y 27 °C. A lo largo de este periodo, las temperaturas diurnas también subirán en zonas de la costa y la sierra.

    Lima disfrutará de sol desde el mediodía

    Senamhi explicó que, aunque podría mantenerse algo de nubosidad en las mañanas en Lima, esta disminuirá al mediodía permitiendo la salida del sol.

    Además, se prevé poca nubosidad al mediodía, un aumento en la radiación ultravioleta (UV) y posibles ráfagas de viento.

    Rosario Julca, encargada de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, afirmó que las condiciones climáticas mejorarán desde el jueves 20 de agosto en la costa y áreas andinas.

    “A partir del jueves 20 de agosto, predominará el brillo solar, cielos despejados y buen clima en general”, indicó.

    La experta sugirió adoptar medidas de protección solar entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., debido al aumento de la radiación UV.

    DANA Aníbal disminuye su impacto

    Este cambio en las condiciones climáticas sucede después del paso de la DANA Aníbal, que en días previos generó lloviznas y precipitaciones en varias partes del país.

    Según Julca, la DANA tendrá poco efecto hasta el miércoles 19 de agosto, disminuyendo gradualmente.

    “Esperamos que hoy miércoles termine la DANA Aníbal. Aún tendremos nevada, granizo, lluvia o llovizna, pero de forma más ligera”, explicó.

    Desde el jueves, el impacto de este sistema se reducirá, y las condiciones climáticas volverán poco a poco a como eran antes de su llegada.

    En las altas zonas andinas, se anticipan cielos despejados y sol, mientras que en la costa la nubosidad matutina disminuirá antes de que aparezca el sol.

    Senamhi sugiere a la población estar alerta a los pronósticos y seguir las recomendaciones de las autoridades ante cambios meteorológicos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós a las lloviznas! Lima SUFRIRÁ un radical CAMBIO DE CLIMA desde este jueves, según Senamhi
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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