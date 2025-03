Marisol, la icónica cantante de cumbia peruana, vuelve a acaparar titulares no solo por su comentada relación amical con el futbolista Christian Cueva, sino también por su impactante transformación de estilo. A través de su cuenta de Instagram, la artista sorprendió a sus seguidores con un look renovado y lleno de actitud, dejando atrás su clásico cabello largo y lacio. Ahora, Marisol apuesta por las trenzas africanas, un peinado que se impone como uno de los favoritos para el verano 2025, fusionando tradición y vanguardia en un solo gesto.

Las trenzas africanas se han convertido en el peinado estrella del verano, conquistando tanto a celebridades como a amantes de la moda. Entre sus principales ventajas está su durabilidad, ya que pueden mantenerse impecables durante semanas, reduciendo la necesidad de peinarse a diario. Además, protegen el cabello del sol y la humedad, evitando el frizz y los daños por el calor. Sin embargo, no todo es perfecto: este peinado requiere horas de dedicación para su realización, y si no se hace con técnica adecuada, puede generar tensión en el cuero cabelludo. También es fundamental mantener una buena rutina de hidratación para que el cabello no pierda fuerza ni brillo. A pesar de los cuidados que implica, las trenzas africanas siguen siendo una opción fabulosa para quienes buscan un look fresco, culturalmente rico y con muchísima actitud para arrasar esta temporada.