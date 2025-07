Janet Barboza no se imaginó que terminaría viviendo un insólito momento a causa de María Victoria Santana, conocida como "La Pánfila". Todo ocurrió mientras participaba en un juego de sillas y, justo cuando estaba por sentarse, la actriz cómica le retiró la silla, lo que ocasionó que la popular "Rulitos" cayera repentinamente en pleno set.

Ethel Pozo y Jean Paul Santamaría quedaron paralizados al ver a Janet en el suelo. Tras recibir ayuda para levantarse, Barboza no tardó en expresar su molestia y aseguró que no volvería a jugar debido a la trampa de "La Pánfila". Afortunadamente, no resultó herida, pero decidió abandonar la dinámica para recuperarse.