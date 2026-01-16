'El caballero de los siete reinos': así nació la nueva aventura de Poniente; spin off de 'Game of thrones'

HBO lanza 'Un caballero de los siete reinos' , una nueva serie en el universo de 'Juego de Tronos' , con una historia más íntima y centrada en la relación entre Dunk y Egg.

'El Caballero de los Siete Reinos' es protagonizada por Peter Claffey | Foto: HBO

A las cuatro de la madrugada, HBO lanzó una pregunta a Ira Parker, productora y guionista: “¿Qué opinan de Dunk and Egg?”. Ese mensaje fue el punto de partida de 'Un caballero de los siete reinos', la nueva serie ambientada en el universo de 'Juego de Tronos', que llega a la TV con una historia más íntima, humana y menos obsesionada con el poder.

HBO, el equipo creativo de la ficcion y George R. R. Martin coincidieron en algo clave: todos querían contar la misma historia. El mayor desafío no fue ponerse de acuerdo, sino ampliar unas novelas cortas —de apenas cien páginas— sin traicionar su esencia.

"La serie original [Canción de hielo y fuego] tiene 6000 páginas con las que trabajar. Aquí, cada novela corta tiene alrededor de cien si tenemos suerte. Tratamos de abordar la serie como si George simplemente hubiera expandido las novelas cortas. fue muy divertido poder disfrutar de Poniente", compartió Ira Parker.

Este año se estrenan dos series del universo 'Game of thrones'

Un Poniente sin dragones, pero lleno de memoria

La historia se sitúa unos cien años antes de Juego de Tronos y cien años después de La Casa del Dragón. Los dragones ya no existen, los Targaryen siguen en el poder, pero sin la ventaja del fuego y la destrucción.

En ese contexto aparece Ser Duncan el Alto, Dunk, interpretado por Peter Claffey. Recién nombrado caballero tras la muerte de su mentor, Ser Arlan de Pennytree, Dunk se dirige a su primer torneo. No tiene dinero, prestigio ni respaldo. Solo una oportunidad. Si fracasa, lo pierde todo.

En el camino se cruza con Egg, un mozo de cuadra de apenas ocho años, curioso, valiente y decidido a seguirlo. Así comienza un viaje pequeño en escala, pero enorme en significado.

Una relación que redefine el heroísmo

La dinámica entre Dunk y Egg es uno de los grandes pilares de la serie. Hay algo de relación paternal, algo de hermanos y mucho de amistad sincera. Dunk es más cauto, marcado por una vida dura; Egg, más impulsivo y curioso.

Si bien hallaron dinamismo entre sus personajes, uno de los problemas durante las grabaciones fueron los diálogos. "A diferencia de la mayoría de los personajes de George [RR Martin], Dunk no tiene un ingenio agudo. No es de mente rápida, no te va a vencer con sus tramas y planes. Hay algunos giros que entran en esta historia y queríamos asegurarnos de realmente preparar el escenario en esos primeros episodios aprendiendo sobre Dunk y sobre Egg", mencionó Parker.