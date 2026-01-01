Estrenos de HBO Max en enero: nuevas series, regresos esperados y premios en vivo

En la nueva temporada de HBO destacan el regreso de 'The Pitt' y la serie original 'El caballero de los Siete Reinos', junto con la cuarta temporada de 'Industry'.

Conoce las nuevas películas, series y eventos en vivo que habrán en HBO | Foto: Composición de El Popular

Conoce las nuevas películas, series y eventos en vivo que habrán en HBO | Foto: Composición de El Popular

Enero 2026 arranca con fuerza en HBO Max, una plataforma que apuesta por grandes regresos, nuevas historias y eventos en vivo para empezar el año. El catálogo se renueva con temporadas muy esperadas, series originales que amplían universos conocidos y películas cargadas de acción y emoción. En esta nota te decimos qué habrá de nuevo.

Series que marcan el mes en HBO Max

Uno de los regresos más comentados es la temporada 2 de 'The Pitt', que vuelve el 8 de enero con episodios más intensos y nuevos conflictos. Así también, llega 'El caballero de los Siete Reinos' (18 de enero), una serie original de HBO que transporta al espectador un siglo antes de los hechos de 'Game of Thrones'.

Para los amantes del drama corporativo, la cuarta temporada de 'Industry' (11 de enero) profundiza en el competitivo mundo de las altas finanzas, donde las decisiones tienen consecuencias peligrosas.

A esto se suma la expansión del universo Chespirito con 'Los Colorado' (1 de enero), una nueva serie animada que reinterpreta personajes clásicos con un enfoque fresco y actual.

Películas para maratonear en enero

El cine también tiene un lugar destacado este mes. HBO Max incorpora títulos ideales para disfrutar en casa, entre ellos:

Cómo entrenar a tu dragón , una historia épica que combina emoción, aventura y amistad.

, una historia épica que combina emoción, aventura y amistad. Cómplices del engaño , perfecta para quienes disfrutan de giros inesperados.

, perfecta para quienes disfrutan de giros inesperados. Harpía: Acecho maligno, una propuesta intensa para los fans del suspenso y el terror.

Temporada de premios: HBO Max y TNT en vivo

Enero también marca el inicio de la temporada de premios, y HBO Max se convierte en el punto de encuentro para los eventos más importantes de la industria. Este mes podrás seguir en transmisión en vivo:

La 31.ª edición de los Critics Choice Awards

La 83.ª entrega de los Golden Globe Awards