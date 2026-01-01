Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Estrenos de HBO Max en enero: nuevas series, regresos esperados y premios en vivo

En la nueva temporada de HBO destacan el regreso de 'The Pitt' y la serie original 'El caballero de los Siete Reinos', junto con la cuarta temporada de 'Industry'.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Estrenos de HBO Max en enero: nuevas series, regresos esperados y premios en vivo
    Conoce las nuevas películas, series y eventos en vivo que habrán en HBO | Foto: Composición de El Popular
    Estrenos de HBO Max en enero: nuevas series, regresos esperados y premios en vivo

    Enero 2026 arranca con fuerza en HBO Max, una plataforma que apuesta por grandes regresos, nuevas historias y eventos en vivo para empezar el año. El catálogo se renueva con temporadas muy esperadas, series originales que amplían universos conocidos y películas cargadas de acción y emoción. En esta nota te decimos qué habrá de nuevo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Series más populares de 2025 para maratonear y esperar el Año Nuevo

    Series que marcan el mes en HBO Max

    Uno de los regresos más comentados es la temporada 2 de 'The Pitt', que vuelve el 8 de enero con episodios más intensos y nuevos conflictos. Así también, llega 'El caballero de los Siete Reinos' (18 de enero), una serie original de HBO que transporta al espectador un siglo antes de los hechos de 'Game of Thrones'.

    Para los amantes del drama corporativo, la cuarta temporada de 'Industry' (11 de enero) profundiza en el competitivo mundo de las altas finanzas, donde las decisiones tienen consecuencias peligrosas.

    A esto se suma la expansión del universo Chespirito con 'Los Colorado' (1 de enero), una nueva serie animada que reinterpreta personajes clásicos con un enfoque fresco y actual.

    Películas para maratonear en enero

    El cine también tiene un lugar destacado este mes. HBO Max incorpora títulos ideales para disfrutar en casa, entre ellos:

    • Cómo entrenar a tu dragón, una historia épica que combina emoción, aventura y amistad.
    • Cómplices del engaño, perfecta para quienes disfrutan de giros inesperados.
    • Harpía: Acecho maligno, una propuesta intensa para los fans del suspenso y el terror.

    Temporada de premios: HBO Max y TNT en vivo

    Enero también marca el inicio de la temporada de premios, y HBO Max se convierte en el punto de encuentro para los eventos más importantes de la industria. Este mes podrás seguir en transmisión en vivo:

    • La 31.ª edición de los Critics Choice Awards
    • La 83.ª entrega de los Golden Globe Awards

    Ambas ceremonias se emitirán a través de HBO Max y TNT, con alfombra roja, premiaciones y momentos virales asegurados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Estrenos de HBO Max en enero: nuevas series, regresos esperados y premios en vivo
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    VER "La noche que llega a la ribera" cap 105 EXTRA en español: ¿Dónde leer el episodio del manhwa?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Belove By Montalvo, Magdalena.

    Cambio de look: masaje + diseño de corte + cepillado en Belove by Montalvo Bolognesi

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;