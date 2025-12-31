Series más populares de 2025 para maratonear y esperar el Año Nuevo

Los suscriptores de DIRECTV confirman la preferencia por historias consolidadas, con títulos que sostienen su impacto más allá de su estreno.

Espera las 12 de la noche disfrutando de las mejores series de este 2025. La plataforma de streaming y TV en vivo de DIRECTV, se consolida como uno de los principales destinos para los fanáticos de las series, con un catálogo que reúne producciones que no solo marcaron récords de audiencia a nivel global, sino que continúan siendo de las más vistas y maratoneadas por los usuarios.

Títulos como Game of Thrones, uno de los fenómenos televisivos más grandes de la historia, siguen liderando el consumo bajo demanda años después de su estreno.

A este impacto se suma The Last of Us, una de las adaptaciones más exitosas de los últimos tiempos, que logró cifras históricas de audiencia en su estreno y se mantiene como una de las series más comentadas y reproducidas de la plataforma.

En el género policial, Hudson & Rex continúa posicionándose como una de las series más estables y vistas, gracias a su formato ágil y a su fidelidad de audiencia temporada tras temporada.

El universo del terror también ocupa un lugar destacado con IT: Bienvenidos a Derry, una de las producciones más esperadas del año, que amplía una franquicia globalmente reconocida y ha generado alto engagement desde su lanzamiento.

Por su parte, El Adúltero se ha consolidado como una de las propuestas dramáticas más comentadas, conectando con el público a través de una narrativa intensa y contemporánea sobre las relaciones humanas.

Las series más populares del año

Game of Thrones (GOT)

Una de las series más icónicas de la televisión continúa siendo una de las más vistas en streaming. Con ocho temporadas cargadas de intrigas políticas, batallas épicas y giros inesperados, Game of Thrones sigue conquistando nuevas audiencias y reafirmando su estatus como fenómeno cultural. Disponible completa en DGO para revivirla o descubrirla por primera vez.

IT: Bienvenidos a Derry

El universo creado por Stephen King se expande con esta esperada serie que explora los orígenes del mal que acecha al pueblo de Derry. Con una atmósfera inquietante y una narrativa oscura, IT: Bienvenidos a Derry se posiciona como uno de los títulos más comentados del año, ideal para los amantes del terror psicológico y las historias intensas.

Hudson & Rex

Este exitoso drama policial sigue ganando popularidad gracias a su fórmula efectiva: casos intrigantes, personajes carismáticos y la inconfundible dupla entre el detective Charlie Hudson y Rex, su compañero canino. Una serie perfecta para maratonear, con episodios autoconclusivos que mantienen el interés temporada tras temporada.

The Last of Us

Basada en el aclamado videojuego, The Last of Us se ha convertido en una de las series más impactantes de los últimos años. Su potente narrativa, el desarrollo emocional de los personajes y su cuidada producción la posicionan como una de las favoritas del público en 2025.

Disponible en DGO para quienes buscan historias profundas, intensas y de alto nivel cinematográfico.

El Adultero