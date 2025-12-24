'Stranger Things' temporada 5 parte 2 cap 1 COMPLETO en español latino: Link para ver serie ONLINE

'Stranger Things' temporada 5 parte 2 cap 1 COMPLETO en español latino: Link para ver serie ONLINEÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A diferencia de entregas anteriores, el volumen 2 de la quinta temporada de 'Stranger Things' se siente como un gran final, donde cada escena nos prepara su cierre definitivo. Con los chicos de Hawkins, incluyendo a Elevne, están listos para enfrentar a Vecna y recuperar a Holly, La lucha por sobrevivir está en su punto máximo y en esta nota te cuento todo lo que debes saber sobre el gran estreno.
¿Cuándo se estrena 'Stranger Things', temporada 5 parte 2?
La esperada quinta y última temporada de Stranger Things estrenó su volumen 1 el 26 de noviembre. Tras cuatro emocionantes episodios, este 25 de diciembre será lanzado el Volumen 2.
Link para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' 5 parte 2
Para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' temporada 5 volumen 2 lo podrás hacer vía Netflix. Si ya tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.
¿A qué hora se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things' en Netflix?
Para Perú, los episodios estarán disponibles desde las 8:00 p.m. del 25 de octubre. Mira, de acuerdo a tu país, cuándo podrás ver la serie:
- México: 7:00 p.m.
- Costa Rica: 7:00 p.m.
- Guatemala: 7:00 p.m.
- Honduras: 7:00 p.m.
- Nicaragua: 7:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Panamá: 8:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p.m.
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- El Paraguay: 9:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Brasil: 10:00 p.m.
Personajes y actores de 'Stranger Things' 5
El elenco principal regresa para cerrar la historia que los marcó para siempre:
- Millie Bobby Brown como Eleven
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Noah Schnapp como Will Byers
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Sadie Sink como Max Mayfield
- Winona Ryder como Joyce Byers
- David Harbour como Jim Hopper.
¿Qué esperar de la temporada 5 de 'Stranger Things'?
El volumen 2 no baja el ritmo. Al contrario, todo lo que se construyó durante años llega a su punto más alto:
- El conflicto final que enfrenta a Hawkins con el Upside Down sin posibilidad de retroceso
- Decisiones que tendrán consecuencias irreversibles
- Respuestas a misterios que existen desde la primera temporada
- Un cierre emocional que prioriza los vínculos entre los personajes.