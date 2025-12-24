'Stranger Things' temporada 5 parte 2 cap 1 COMPLETO en español latino: Link para ver serie ONLINE

Wapa.pe
Hawkins enfrenta su última batalla y los personajes de 'Stranger Things' se preparan para decir adiós en el final más esperado del streaming.

    A diferencia de entregas anteriores, el volumen 2 de la quinta temporada de 'Stranger Things' se siente como un gran final, donde cada escena nos prepara su cierre definitivo. Con los chicos de Hawkins, incluyendo a Elevne, están listos para enfrentar a Vecna y recuperar a Holly, La lucha por sobrevivir está en su punto máximo y en esta nota te cuento todo lo que debes saber sobre el gran estreno.

    PUEDES VER: 'Stranger Things' 5 capítulo 1 completo en español latino: Link para ver estreno ONLINE

    ¿Cuándo se estrena 'Stranger Things', temporada 5 parte 2?

    La esperada quinta y última temporada de Stranger Things estrenó su volumen 1 el 26 de noviembre. Tras cuatro emocionantes episodios, este 25 de diciembre será lanzado el Volumen 2.

    Link para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' 5 parte 2

    Para ver el capítulo 1 de 'Stranger Things' temporada 5 volumen 2 lo podrás hacer vía Netflix. Si ya tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.

    ¿A qué hora se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things' en Netflix?

    Para Perú, los episodios estarán disponibles desde las 8:00 p.m. del 25 de octubre. Mira, de acuerdo a tu país, cuándo podrás ver la serie:

    • México: 7:00 p.m.
    • Costa Rica: 7:00 p.m.
    • Guatemala: 7:00 p.m.
    • Honduras: 7:00 p.m.
    • Nicaragua: 7:00 p.m.
    • Perú: 8:00 p.m.
    • Colombia: 8:00 p.m.
    • Ecuador: 8:00 p.m.
    • Panamá: 8:00 p.m.
    • Venezuela: 9:00 p.m.
    • Bolivia: 9:00 p.m.
    • República Dominicana: 9:00 p.m.
    • Puerto Rico: 9:00 p.m.
    • El Paraguay: 9:00 p.m.
    • Chile: 10:00 p.m.
    • Argentina: 10:00 p.m.
    • Uruguay: 10:00 p.m.
    • Brasil: 10:00 p.m.

    Personajes y actores de 'Stranger Things' 5

    El elenco principal regresa para cerrar la historia que los marcó para siempre:

    • Millie Bobby Brown como Eleven
    • Finn Wolfhard como Mike Wheeler
    • Noah Schnapp como Will Byers
    • Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
    • Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
    • Sadie Sink como Max Mayfield
    • Winona Ryder como Joyce Byers
    • David Harbour como Jim Hopper.

    ¿Qué esperar de la temporada 5 de 'Stranger Things'?

    El volumen 2 no baja el ritmo. Al contrario, todo lo que se construyó durante años llega a su punto más alto:

    • El conflicto final que enfrenta a Hawkins con el Upside Down sin posibilidad de retroceso
    • Decisiones que tendrán consecuencias irreversibles
    • Respuestas a misterios que existen desde la primera temporada
    • Un cierre emocional que prioriza los vínculos entre los personajes.

