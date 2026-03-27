Mario Irivarren regresa a Lima tras su viaje y decide romper su silencio luego de disculparse con Onelia Molina por el ampay en Argentina.

Mario Irivarren rompe su silencio al llegar a Lima tras las declaraciones de Onelia Molina por infidelidad en Argentina. | Composición Wapa | Instagram

Mario Irivarren rompe su silencio al llegar a Lima tras las declaraciones de Onelia Molina por infidelidad en Argentina. | Composición Wapa | Instagram

Mario Irivarren vuelve a estar en el centro de la polémica tras el ampay en Argentina junto a Said Palao, que puso fin a su relación con Onelia Molina. Luego de que la odontóloga revelara más detalles sobre un viaje de despedida, el chico reality regresó recientemente a Lima y decidió romper su silencio frente a las cámaras, generando expectativa sobre sus declaraciones.

Mario Irivarren llega a Lima tras irse por infidelidad a Onelia Molina en Argentina

El programa 'Arriba mi gente' logró conocer la hora de llegada de Mario Irivarren a Lima y lo esperó a su salida. Mientras se dirigía hacia el exterior, fue reconocido por algunas personas que incluso le gritaron “tramposo”. En ese momento, el reportero se acercó para consultarle sobre su situación actual.

'¿Cómo estás ahorita?', le preguntaron, pero él evitó responder directamente y replicó: 'Yo más que respuestas, tengo una pregunta ¿Cómo saben a qué hora llego?'.

El ex de Onelia Molina continuó su camino hacia un taxi mientras el periodista insistía con preguntas sobre las recientes declaraciones de la odontóloga y un viaje a Colombia por la despedida de soltero de Said Palao, sin obtener respuesta.

'Onelia salió a decir más cosas ¿Te sientes decepcionado por todo lo que ha ido soltando Onelia? ¿Crees que está actuando en venganza? ¿Vas intentar recuperar a Onelia? ¿Es cierto que en la despedida de Said Palao también ocurrieron esas mismas cosas? Onelia dejó entrever que contrataron damas de compañía para ese viaje', le consultó, sin éxito.