La polémica alrededor de Said Palao sigue generando revuelo en el espectáculo. Tras el comentado ampay en un yate con varias mujeres, que tensionó su relación con Alejandra Baigorria, el exchico reality reaparece sorprendiendo a todos.

En medio de rumores de distanciamiento, ambos se mostraron juntos en un emotivo momento familiar, generando reacciones encontradas. Esto ocurre pocos días después de que la empresaria confirmara que decidió tomarse un tiempo en su matrimonio, dejando el tema en el centro del debate mediático.

Alejandra Baigorria y Said reaparecen juntos compartiendo momento familiar



Said Palao compartió un video donde aparece junto a Alejandra Baigorria y su hija, fruto de su relación con Aleska Zambrano. La grabación, que parecía un momento cotidiano, los mostró disfrutando de un juego de cartas en familia. La naturalidad del encuentro sorprendió, considerando la reciente crisis, y generó numerosos comentarios en redes.

Aunque no se sabe si fue grabado antes o después del escándalo, el video conectó por su carga emocional, mostrando cercanía entre la menor, su padre y Alejandra. Antes de comenzar, la empresaria advirtió: “Chicos, quiero jugar tranquila, nada de piconerías, nada”. La hija de Said reaccionó con humor: “Para mi papá es imposible porque tú eres demasiado picón”. El exchico reality aceptó la observación, demostrando que incluso en momentos triviales puede surgir su lado más humano y cercano.

Vínculo familiar de Said y Alejandra genera diversas interpretaciones

El video mostró momentos de complicidad y risas, alejando por un instante la atención mediática. “Pero lo mejor, nos reímos todo el tiempo”, escribió Said Palao, reforzando que, pese a los conflictos, el vínculo familiar sigue vigente. La grabación también formó parte de una colaboración publicitaria de un juego de cartas, con Patricio Parodi reaccionando con un “like”.