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Said Palao y Alejandra Baigorria REAPARECEN juntos y muestran momento familiar tras crisis por ampay en Argentina

Aunque Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesan un distanciamiento, reciente publicación genera rumores sobre posible reconciliación

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    Said Palao y Alejandra Baigorria REAPARECEN juntos y muestran momento familiar tras crisis por ampay en Argentina
    Said Palao comparte momento familiar con Alejandra Baigorria en medio de crisis tras ampay en Argentina. | Composición Wapa
    Said Palao y Alejandra Baigorria REAPARECEN juntos y muestran momento familiar tras crisis por ampay en Argentina

    La polémica alrededor de Said Palao sigue generando revuelo en el espectáculo. Tras el comentado ampay en un yate con varias mujeres, que tensionó su relación con Alejandra Baigorria, el exchico reality reaparece sorprendiendo a todos.

    En medio de rumores de distanciamiento, ambos se mostraron juntos en un emotivo momento familiar, generando reacciones encontradas. Esto ocurre pocos días después de que la empresaria confirmara que decidió tomarse un tiempo en su matrimonio, dejando el tema en el centro del debate mediático.

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    Alejandra Baigorria y Said reaparecen juntos compartiendo momento familiar


    Said Palao compartió un video donde aparece junto a Alejandra Baigorria y su hija, fruto de su relación con Aleska Zambrano. La grabación, que parecía un momento cotidiano, los mostró disfrutando de un juego de cartas en familia. La naturalidad del encuentro sorprendió, considerando la reciente crisis, y generó numerosos comentarios en redes.

    Aunque no se sabe si fue grabado antes o después del escándalo, el video conectó por su carga emocional, mostrando cercanía entre la menor, su padre y Alejandra. Antes de comenzar, la empresaria advirtió: “Chicos, quiero jugar tranquila, nada de piconerías, nada”. La hija de Said reaccionó con humor: “Para mi papá es imposible porque tú eres demasiado picón”. El exchico reality aceptó la observación, demostrando que incluso en momentos triviales puede surgir su lado más humano y cercano.

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    Vínculo familiar de Said y Alejandra genera diversas interpretaciones

    El video mostró momentos de complicidad y risas, alejando por un instante la atención mediática. “Pero lo mejor, nos reímos todo el tiempo”, escribió Said Palao, reforzando que, pese a los conflictos, el vínculo familiar sigue vigente. La grabación también formó parte de una colaboración publicitaria de un juego de cartas, con Patricio Parodi reaccionando con un “like”.

    Más allá de lo promocional, muchos interpretan el clip como un mensaje sobre la relación de la pareja: algunos ven una posible reconciliación, otros una convivencia madura centrada en la hija. Sin embargo, no hay confirmación oficial y se desconoce cómo ha evolucionado el vínculo de Alejandra con la menor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao y Alejandra Baigorria REAPARECEN juntos y muestran momento familiar tras crisis por ampay en Argentina
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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