Alejandra Baigorria responde sin miedo, pero Said Palao prefiere huir: “Las cosas se darán como se tienen que dar”

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen juntos tras ampay en Argentina; ella admite que siguen casados mientras crecen dudas y revelaciones.

El escándalo que envuelve a Alejandra Baigorria y Said Palao sumó una escena inesperada que no pasó desapercibida. Luego del polémico ampay en Argentina, ambos fueron vistos nuevamente juntos, esta vez compartiendo el mismo vehículo, lo que ha generado aún más interrogantes sobre el estado real de su relación.

Las imágenes fueron difundidas por 'Amor y Fuego', donde una reportera interceptó a la empresaria al notar la presencia del chico reality en su auto, desatando un momento incómodo pero revelador.

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen juntos tras el escándalo

Durante el encuentro con la prensa, la reportera del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre fue directa al evidenciar la situación.

“Le hemos visto salir a Said Palao de aquí, de la peluquería”, le señaló a Baigorria, dejando en claro que ambos seguían en contacto pese a la controversia.

Lejos de negarlo, la conocida ‘Gringa de Gamarra’ respondió con una frase que dejó entrever que la historia aún no está cerrada: “Obviamente estamos casados y será un proceso”.

Sus palabras han sido interpretadas como una señal de que la relación continúa, aunque atraviesa un momento complejo tras la difusión de las imágenes que comprometen al modelo.

Las dudas crecen tras declaraciones de Onelia Molina

El reencuentro se da en medio de una serie de revelaciones que han intensificado la polémica, especialmente por lo dicho por Onelia Molina, quien aseguró que Baigorria estaría profundamente afectada y en búsqueda de respuestas.

Durante la entrevista, la empresaria también fue consultada sobre estas versiones, incluyendo si se sentía traicionada o desesperada por obtener pruebas.

Preguntas como “¿Estás decepcionada quizá de haber confiado en Onelia?, ¿estás desesperada por más pruebas, por hablar con esas chicas con quienes él ha estado en Argentina?” marcaron el tono del momento, evidenciando la presión mediática que enfrenta.

Por su parte, Molina había sido contundente al describir el estado emocional de Alejandra: “Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada por pagar todo para que le digan”.

Incluso, reveló que la empresaria habría considerado viajar para esclarecer lo ocurrido: “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”.