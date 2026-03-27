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Magaly Medina asombra al confesar quién le dio información sobre ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso

Un video de hace aproximadamente 10 años revela la incómoda situación entre Jazmín Pinedo y Alejandra Baigorria.

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    Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso
    Sale a la luz video donde ALE BAIGORRÍA traicionó a Jazmín Pinedo: audio la EXPUSO: “Quien sabe que hizo para estar donde está” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso

    Tras la complicada situación que está viviendo Alejandra Baigorria por el ampay de su aun esposo Said Palao, revelan un video en donde la 'rubia de Gamarra' es encarada por Jazmín Pinedo cuando ambas trabajaban en Latina.

    El video, que fue recordado por usuarios en TikTok nos muestra a las dos modelos teniendo un cruce de palabras en vivo. Todo ocurrió por un audio aparentemente dicho por Ale, dejando muy mal a Jazmín Pinedo.

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    ¿Cuáles fueron las palabras de Alejandra Baigorria contra Jazmín Pinedo?

    Jazmín Pinedo decidió hablar con Alejandra Baigorria durante su programa y decirle todo lo que escuchó: “Es una pedante, es una creída, es la que me maltrata, ella me envidia, porque cuando yo estoy la opaco. A quién le ganó. Es conductora por un golpe de suerte. Quien sabe que hizo para estar donde está”.

    Baigorria solo se defendió explicando que no se acuerda de cuándo dijo dichas palabras.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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