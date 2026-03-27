Sale a la luz video donde ALE BAIGORRÍA traicionó a Jazmín Pinedo: audio la EXPUSO: “Quien sabe que hizo para estar donde está” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Sale a la luz video donde ALE BAIGORRÍA traicionó a Jazmín Pinedo: audio la EXPUSO: “Quien sabe que hizo para estar donde está” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Tras la complicada situación que está viviendo Alejandra Baigorria por el ampay de su aun esposo Said Palao, revelan un video en donde la 'rubia de Gamarra' es encarada por Jazmín Pinedo cuando ambas trabajaban en Latina.

El video, que fue recordado por usuarios en TikTok nos muestra a las dos modelos teniendo un cruce de palabras en vivo. Todo ocurrió por un audio aparentemente dicho por Ale, dejando muy mal a Jazmín Pinedo.

¿Cuáles fueron las palabras de Alejandra Baigorria contra Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo decidió hablar con Alejandra Baigorria durante su programa y decirle todo lo que escuchó: “Es una pedante, es una creída, es la que me maltrata, ella me envidia, porque cuando yo estoy la opaco. A quién le ganó. Es conductora por un golpe de suerte. Quien sabe que hizo para estar donde está”.