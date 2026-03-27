La empresaria partió el 26 de marzo en medio de la polémica desatada tras la difusión de imágenes en ‘Magaly TV, La Firme’ , en las que su esposo es visto junto a sus amigos durante una despedida de soltero .

La atención mediática volvió a centrarse en Alejandra Baigorria en uno de los momentos más delicados de su vida personal. En medio de la polémica desatada por el ampay de Said Palao durante una despedida de soltero en Argentina, la empresaria optó por tomar distancia —al menos de forma física— y salir del país, una decisión que no pasó desapercibida y que ha sido interpretada de distintas maneras tanto por sus seguidores como por el mundo del espectáculo.

El 26 de marzo, la conocida ‘Gringa de Gamarra’ llamó la atención al publicar imágenes desde un avión, donde se le observa con una actitud aparentemente tranquila. En las fotos aparece sonriente, en contraste con el complejo momento emocional que atraviesa tras la difusión de las imágenes en las que está involucrado su esposo.

El contexto de este viaje resulta clave. Días antes, el nombre de Said se volvió tendencia luego de la emisión del ampay en 'Magaly TV, La Firme', grabado durante una despedida de soltero en Argentina. En el evento también estuvieron presentes Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Las imágenes provocaron una ola de reacciones y volvieron a poner bajo escrutinio la relación de la pareja, justo cuando se acercan a cumplir su primer aniversario de matrimonio en abril.

Ante este escenario, Alejandra Baigorria ya había brindado algunas declaraciones al programa Amor y Fuego, donde dejó claro que su relación está en una etapa de evaluación. “Obviamente, estamos casados. Hay muchas cosas que tenemos y todo va a ser un proceso”, afirmó, dejando en evidencia que no se trata de una decisión inmediata, sino de un proceso que requiere tiempo y reflexión. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que no existe una ruptura definitiva, pero tampoco una reconciliación confirmada.

El viaje al extranjero, aunque no ha sido detallado por la propia empresaria, ha sido relacionado con posibles compromisos laborales. No obstante, también se ha considerado que podría tratarse de una manera de alejarse del entorno mediático y asimilar lo ocurrido. En ese sentido, han surgido diversas versiones, entre ellas la de Onelia Molina, quien ofreció una perspectiva más emocional sobre el estado de Baigorria.

“Ella está desesperada, quiere pruebas… quería irse a Argentina y todo”, señaló, sugiriendo que la empresaria estaría profundamente afectada por la situación y con intenciones de esclarecer los hechos. Incluso, según esta versión, estaría dispuesta a invertir recursos para obtener evidencia que le permita entender lo sucedido.